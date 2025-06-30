影／賴總統第三講掀熱議！盧秀燕回應了 曝7成民意想聽「這議題」

賴清德總統近日表示，我國制憲欠缺台灣代表性，多數絕不算是贏等。台中市長盧秀燕今晚受訪表示，美麗島電子報近日民調，提及如果總統開講，民眾希望總統講什麼？第一名67.5%希望總統講經濟，她再次建議總統，希望有時間開講，針對民意開講經濟議題。

盧秀燕今晚表示，台灣經濟面臨挑戰性，新台幣從32元升值到現在29元，所有出口商、台灣經濟命脈都在流血，今年是台灣經濟非常艱鉅辛苦的一年；壽險業也是，因台幣升值面臨嚴重虧損，大家都有保險，她看到壽險業短時間虧損500億元，未來支付性問題，也擔心安全性。

盧秀燕說，既然美麗島電子報公布民意調查，大家比較關心總統滿意度，但其實有道重要的題目，大家可能沒注意到，就是民眾最希望總統談經濟問題。

盧表示，如果總統還有時間開講，能針對經濟、民生疾苦等議題予以回應，並針對出口不利、關稅、能源，天然氣供應等問題，我們國家準備的方案是什麼？總統應該提出解決方案，以安民心。