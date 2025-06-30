賴清德「制憲沒台灣代表說」續燒 藍黨團批：團結亂講、總統失格

賴清德總統闡述中華民國憲法制憲時沒有台灣代表一說引發爭議，從昨天持續燒到今天，國民黨立法院黨團批評，賴總統所謂「團結十講」根本是搞破壞、搞分裂的「團結亂講」，難道要「民進黨贏」才可以嗎？對於國內眾多民生及產業問題也不作為，還在持續撕裂社會，早已有失總統格局。

國民黨團今開記者會指出，所謂「團結十講」第三講充分揭露發動大惡罷的目的，就是在政治鬥爭、報復，只有「民進黨贏」才是真正的民主。

國民黨團副書記長王育敏表示，賴總統前三講內容已讓國人發現，內容根本不是「團結」而是「搞破壞」，第三講不但竄改歷史，同時對民主下新註解「不是表決多數贏就可以」；民主ABC「少數服從多數」，連小學生都懂，難道是要「民進黨贏」才可以嗎？

國民黨立委葛如鈞表示，民進黨想要區分有民意的台灣人和沒有民意的台灣人，請問這是什麼團結？這是分裂，呼籲賴總統不要「團結亂講」，繼續失格，近期台灣發生許多重磅消息，包括持續發生缺電危機、新台幣飆升、數位信任憑證遭撤銷等，賴總統說要團結台灣，但卻置傳統產業與新創產業間的衝突於不顧，不願在法規及政策上為雙方找到可以共同前進的基點，政府持續不作為，也讓創新與傳統之間的紛爭持續下去，難道非得逼到新創產業完全退出台灣市場，才要來挽回嗎？

國民黨團也說，賴總統不顧美國對等關稅、新台幣飆升、傳統產業血流成河的問題，寧願把所有時間和精力放在大惡罷，竄改歷史，在民進黨全代會要求黨公職全面投入大惡罷，非但沒有團結台灣，更加撕裂；呼籲全國中間選民，一定要在7月26日投下不同意罷免，以擋下民進黨的惡鬥、護住台灣真正的民主，更要讓賴清德統覺醒，別再拿個人獨裁意識跟全民對抗。