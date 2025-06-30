快訊

川普自爆與馬斯克現況...兩人幾乎無聯絡 重提1事暗示撕破臉主因

NONO強制性交未遂被判刑！朱海君傳合約到期 唱片公司回應了

發財代價是犧牲足球員？俱樂部世界盃引爆反彈

制憲非台灣直接民意？ 鄭麗文：日本「和平憲法」是美國人寫的

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
賴清德總統昨天在「團結國家十講」第三講以「憲政體制」為題演說，中廣公司前董事長趙少康上午舉行記者會評論針對賴總統憲政體制發表談話，前立委鄭麗文（圖）出席發表評論。記者林伯東／攝影
賴清德總統昨天在「團結國家十講」第三講以「憲政體制」為題演說，中廣公司前董事長趙少康上午舉行記者會評論針對賴總統憲政體制發表談話，前立委鄭麗文（圖）出席發表評論。記者林伯東／攝影

賴清德總統「團結十講」昨天第三講「憲政體制」，提到制憲代表性不足問題。曾參加「野百合學運」，民進黨任務型國大代表、國民黨前立委鄭麗文今天批評，全球沒有國家制憲代表是普選產生，當年美國只有13州參與，日本憲法還是美國人幫寫的，是不是都不要認同？且照賴總統說多次修憲後才是以台灣為主體的憲法，那開頭「因應國家統一前之需要」不證明賴總統是妥妥的統派？

賴總統除批評在野黨在立法院推動眾多違憲法案外，也提到「民主的紛爭，要用更大的民主來解決。」中廣公司前董事長趙少康今開記者會評論，包含黃國昌、鄭麗文、立委羅智強、律師葉慶元等也一同出席發表評論。

鄭麗文表示，自己與賴總統是當年一起當民進黨籍國代的同事，並同時肩負制憲、修憲工作小組召集人及國大黨團的小黨鞭等職務，民進黨修憲版本也是她寫的，並與民進黨幹部一同跟國民黨代表協商修憲，所以自己非常了解賴總統講了非常多錯誤。

鄭麗文指出，全世界哪一部憲法的制憲代表是普選產生？當年美國制憲會議只有13州參與，難道沒有參與就不認同美國？台灣的制憲代表由民主普選的議會、公民團體等單位推舉並經省參議會投票決定制憲代表，試問在二戰後有哪個國家可以有如此民主並全民普選？這也推翻了賴總統所謂「台灣地位未定論」論述。

鄭麗文還說，日本的「日本國憲法」（又稱「和平憲法」）還是戰後美國人幫他們寫的，那所有日本人都不應認同這部憲法？所以賴總統不懂就少說，不要胡說八道。若照賴總統經多次修憲後的憲法才獲承認，那「憲法增修條文」開頭就是「為因應國家統一前之需要...」，賴總統成了妥妥的統派。

鄭麗文批評，請賴總統不要再褻瀆「中華民國憲法」，同時也停止以「比較小的民主」推翻「比較大的民主」；另外，憲法並沒有禁止總統到立院國情報告，不要講那麼多藉口。講了那麼多錯誤言論，要不要道歉，又怎麼處理團隊？想以「雙少數」大罷免，結果製造更大危機。

國民黨立委羅智強也說，賴總統言行簡單來說「台灣選出來總統，賴無一天在治國，鬥鬥鬥鬥鬥鬥鬥，就是個鬥雞總統」，這所謂「團結十講」根本是「鬥爭十講」；說什麼「不是表決多數就贏」，因為後面要再加一句「必須賴清德說贏才可以。」

賴清德總統昨天在「團結國家十講」第三講以「憲政體制」為題演說，中廣公司前董事長趙少康（中）上午舉行記者會評論針對賴總統憲政體制發表談話，立委黃國昌（右二）、前立委鄭麗文（左二）、立委羅智強（右一）、律師葉慶元（左一）一同出席發表評論。記者林伯東／攝影
賴清德總統昨天在「團結國家十講」第三講以「憲政體制」為題演說，中廣公司前董事長趙少康（中）上午舉行記者會評論針對賴總統憲政體制發表談話，立委黃國昌（右二）、前立委鄭麗文（左二）、立委羅智強（右一）、律師葉慶元（左一）一同出席發表評論。記者林伯東／攝影

黃國昌 鄭麗文 賴清德 羅智強 民進黨 國民黨 中華民國憲法

延伸閱讀

制憲代表是欽點？葉慶元還原：當年17縣市民主機制選出

館長稱中國14億人決定台灣人性命？ 黃國昌：斷章取義

趙少康：賴總統定義「更大的民主」是想做少數獨裁

賴總統團結第三講再惹議 黃國昌：幕僚出了什麼問題？

相關新聞

溫朗東籲賴總統「十講」聚焦內政 非綠陣營要他別多管閒事

有關賴清德總統啟動「團結國家十講」，政治立場偏綠的時事評論員溫朗東昨天說，團結十講是嚴重的戰略錯誤，應該盡速調整喊停，賴...

制憲非台灣直接民意？ 鄭麗文：日本「和平憲法」是美國人寫的

賴清德總統「團結十講」昨天第三講「憲政體制」，提到制憲代表性不足問題。曾參加「野百合學運」，民進黨任務型國大代表、國民黨...

「深綠」溫朗東評團結十講：賴清德戰略錯誤 恐拖累大罷免行動

中選會甫宣布大罷免成案，將於7月26日投票，總統賴清德自6月22日起展開「團結國家十講」系列宣講，盼凝聚社會共識、深化民主對話。不過，前《政經看民視》主持人、資深評論人溫朗東公開表達不同看法，直言此舉是「嚴重的戰略錯誤」，呼籲總統應儘速調整、甚至喊停，以避免影響正在進行的反共護台大罷免行動。

再批賴團結第三講 大陸國台辦：變本加厲破壞兩岸關係

賴總統29日中午發表團結十講第三講，談論「憲政體制」，但也涉及兩岸，包含聲稱台灣民眾沒參加南京制憲國民代表大會，兩岸的部...

【重磅快評】以台灣為主體的憲法 為何綁定「統一前」？

賴清德推動大罷免，第三講談「憲政體制」。為證實兩岸一邊一國，謊稱台灣人沒參與1946年在大陸舉行的制憲，九十年代七次修憲...

趙少康：賴總統定義「更大的民主」是想做少數獨裁

賴清德總統團結十講持續，昨天第三講強調要守護五權憲法、用更大民主解決紛爭等。中廣公司前董事長趙少康批評，賴總統自己定義「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。