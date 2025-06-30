制憲非台灣直接民意？ 鄭麗文：日本「和平憲法」是美國人寫的

賴清德總統「團結十講」昨天第三講「憲政體制」，提到制憲代表性不足問題。曾參加「野百合學運」，民進黨任務型國大代表、國民黨前立委鄭麗文今天批評，全球沒有國家制憲代表是普選產生，當年美國只有13州參與，日本憲法還是美國人幫寫的，是不是都不要認同？且照賴總統說多次修憲後才是以台灣為主體的憲法，那開頭「因應國家統一前之需要」不證明賴總統是妥妥的統派？

賴總統除批評在野黨在立法院推動眾多違憲法案外，也提到「民主的紛爭，要用更大的民主來解決。」中廣公司前董事長趙少康今開記者會評論，包含黃國昌、鄭麗文、立委羅智強、律師葉慶元等也一同出席發表評論。

鄭麗文表示，自己與賴總統是當年一起當民進黨籍國代的同事，並同時肩負制憲、修憲工作小組召集人及國大黨團的小黨鞭等職務，民進黨修憲版本也是她寫的，並與民進黨幹部一同跟國民黨代表協商修憲，所以自己非常了解賴總統講了非常多錯誤。

鄭麗文指出，全世界哪一部憲法的制憲代表是普選產生？當年美國制憲會議只有13州參與，難道沒有參與就不認同美國？台灣的制憲代表由民主普選的議會、公民團體等單位推舉並經省參議會投票決定制憲代表，試問在二戰後有哪個國家可以有如此民主並全民普選？這也推翻了賴總統所謂「台灣地位未定論」論述。

鄭麗文還說，日本的「日本國憲法」（又稱「和平憲法」）還是戰後美國人幫他們寫的，那所有日本人都不應認同這部憲法？所以賴總統不懂就少說，不要胡說八道。若照賴總統經多次修憲後的憲法才獲承認，那「憲法增修條文」開頭就是「為因應國家統一前之需要...」，賴總統成了妥妥的統派。

鄭麗文批評，請賴總統不要再褻瀆「中華民國憲法」，同時也停止以「比較小的民主」推翻「比較大的民主」；另外，憲法並沒有禁止總統到立院國情報告，不要講那麼多藉口。講了那麼多錯誤言論，要不要道歉，又怎麼處理團隊？想以「雙少數」大罷免，結果製造更大危機。