溫朗東籲賴總統「十講」聚焦內政 非綠陣營要他別多管閒事

有關賴清德總統啟動「團結國家十講」，政治立場偏綠的時事評論員溫朗東昨天說，團結十講是嚴重的戰略錯誤，應該盡速調整喊停，賴總統親上火線是背負公民團體的期待，然而對於反共護台的大罷免並沒有幫助，否則也理應聚焦在具體內政，此時並非理念溝通的良機。不過，非綠陣營一面倒的要溫朗東別多管閒事。

賴總統昨天以「憲政體制」為題發表團結第三講，提及中華民國當初制憲，包括五五憲草或1946年通過的中華民國憲法，「台灣沒有派員參加」，此言一出再度引來在野黨質疑史觀錯誤。溫朗東昨天晚間在臉書發文表示，「賴總統的團結十講是嚴重的戰略錯誤，宜盡速調整、喊停。」

溫朗東指出，賴總統親上火線不是想要出頭，而是背負著公民團體的期待，然而公民團體並非選戰專業、缺乏大選經驗，「滿足他們一時的期待，對於反共護台的大罷免並沒有幫助」，況且總統享有行政權，其任命行政院長接受立法院監督，被監督的人不應該親上火線，就像被監督的市長不應該罷免市議員。

溫朗東再指，以上剋下在輿論觀感並不討好，「（國民黨立委）徐巧芯、王鴻薇對抗公民是徐王吃虧，賴清德對抗藍委及親中媒體是賴吃虧。」

溫朗東說，這幾天氣勢跟民調往藍白靠近，主要原因就是藍白形塑「藍營集結對抗賴清德」的局面，如此發展對大罷免非常不利，賴總統可以做的是整合資源、協助公民團體宣傳，海外民眾返鄉投票潮比起親上火線，反而能夠彰顯氣勢的公民自發行為，但是卻沒有獲得大選等級的整合宣傳。

「我最近很少發言，是因為我是深綠台獨」，溫朗東表示，最新一波的覺醒民眾，不會因為他出來投票，自己出面無助於大罷免的臨門一腳，賴總統如果要延續十講，那應該聚焦在具體內政，此時並非理念溝通的良機。

此文一出，引來不少網友在貼文下方留言，媒體人周玉蔻認同賴總統做法，「效果很好引起討論，釐清雜念導正史觀，特別是有爭議、有傳播效果，突破賴總統模範生白開水形象」，也有網友認同溫朗東的見解，希望賴總統立刻推遲未完的十講，「不要讓藍白有見縫插針、語病可抓而助長反罷氣勢的機會，讓大罷免趕快回到正軌！」

相較於綠營網民對溫朗東建議引起的正反討論意見，非綠陣營網紅張喬瑜、文思革等則一面倒的說「我要聽十講，溫朗東不要多管閒事」，「鼓勵」賴總統繼續完成「團結國家十講」。