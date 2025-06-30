「深綠」溫朗東評團結十講：賴清德戰略錯誤 恐拖累大罷免行動

中選會甫宣布大罷免成案，將於7月26日投票，總統賴清德自6月22日起展開「團結國家十講」系列宣講，盼凝聚社會共識、深化民主對話。不過，前《政經看民視》主持人、資深評論人溫朗東公開表達不同看法，直言此舉是「嚴重的戰略錯誤」，呼籲總統應儘速調整、甚至喊停，以避免影響正在進行的反共護台大罷免行動。

溫朗東在臉書指出，「團結十講」並非賴清德個人想出風頭，而是來自部分公民團體的期待。然而，他認為這些團體缺乏選戰經驗與政治操作能力，僅為滿足一時期待，「對反共護台的大罷免，並沒有幫助」。

溫朗東分析，總統作為行政體系首長，應專注政策推動與資源整合，而非親自下場對抗立法院，「被監督的人，不應該親上火線，就像被監督的市長，不應該罷免市議員」。溫朗東認為，「以上剋下」輿論觀感上並不討好，如同徐巧芯、王鴻薇對抗公民，是徐王吃虧，「賴清德對抗藍委及親中媒體，是賴吃虧」。

溫朗東指出，這幾天民調與社會氛圍也出現變化，藍白陣營正形塑出「藍營集結對抗賴清德」的局面，使罷免焦點轉為對賴清德的個人攻防，「這樣發展下去，對大罷免不利，對台灣不利」。

對此，溫朗東建議賴清德應回歸總統本位角色，整合資源與協助公民團體宣傳，好比上禮拜的「海外民眾返鄉投票潮」，才是更能夠彰顯氣勢的公民自發行為。

溫朗東也坦言，「我是深綠，是台獨，最新一波的覺醒民眾，不會因為我出來投票。我的出面，無助於大罷免的臨門一腳」。他呼籲，如果「團結十講」仍要繼續進行，應轉向聚焦在具體內政政策，提供清晰的執政願景與成果，畢竟「此時，並非理念溝通的良機」。