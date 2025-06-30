再批賴團結第三講 大陸國台辦：變本加厲破壞兩岸關係

賴總統29日中午發表團結十講第三講，談論「憲政體制」，但也涉及兩岸，包含聲稱台灣民眾沒參加南京制憲國民代表大會，兩岸的部分也有一些論述，對此大陸國台辦發言人朱鳳蓮30日午後批評指出，賴「變本加厲破壞兩岸關係」，且其「割裂兩岸法理歷史聯結，傷害兩岸同胞民族情感，完全是數典忘祖、背棄民族」。

大陸國台辦30日午後以發言人朱鳳蓮答記者問方式，針對團結十講第三講當中涉及兩岸關係的部分發表回應。

朱鳳蓮說，賴清德的講話無視島內（指台灣全島）各界的強烈反對聲浪，再次撕裂台灣社會民意，再次進行謀獨挑釁，「變本加厲破壞兩岸關係」。她表示，賴清德在講話中渲染所謂「大陸威脅」，重彈「台獨」老調，升高兩岸敵意對抗，又是一通違背法理和歷史事實、罔顧島內主流民意的歪理邪說。

朱鳳蓮指控賴清德扭曲聯大第2758號決議，挑戰國際法權威；偷換概念、混淆是非，繼續兜售兩岸「互不隸屬」謬論，割裂兩岸法理歷史聯結，傷害兩岸同胞民族情感，完全是數典忘祖、背棄民族；一味操弄「反中抗中」，污蔑抹黑祖國大陸為廣大台灣同胞謀福祉的真情實意，再次暴露其對兩岸同胞走近走親、交心交融的恐慌和抗拒。

她強調，台灣是中國的領土，兩岸同屬一個中國，兩岸同胞同為中國人，歷史經緯清晰，法理事實清楚，任何人任何勢力都無法否認，也不容否認。台灣光復是二戰後國際秩序的重要內容，更是兩岸同胞攜手捍衛民族尊嚴、守護共同家園的勝利成果，歷史必須銘記，成果不容踐踏。

她警告，「但凡違背中華民族整體利益搞倒行逆施，註定遭到失敗；挑戰國家領土主權搞『台獨』分裂，只是絕路一條」。

朱鳳蓮最後強調，兩岸同胞都期盼和平、發展、交流、合作。「我們堅定順應兩岸同胞對美好生活的嚮往，致力於深化兩岸和平發展、融合發展，尊重、關愛、造福台灣同胞」。

公開資料顯示，這是大陸國台辦第三度回應團結十講。

此前在第一講「國家」後，陸方以國台辦發言人陳斌華名義，重話直接點名賴清德「犯罪」，當時陳指賴「是對台灣人民光榮的愛國主義傳統和無數先烈犧牲奉獻的背叛和犯罪」，更強調賴清德「違背歷史、現實和法理胡編亂造的種種謬論，只會被掃進歷史的垃圾堆」。

而在第二講「團結」後，朱鳳蓮於記者會上批評賴清德的講話是行「分裂」之實的「台獨」自白，為強化「台獨」認同大肆鼓噪。營造「反中抗中」社會氛圍，為其打壓在野力量、推動「大罷免」進行政治造勢。