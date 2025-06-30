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賴總統談制憲過程 綠營籲在野勿斷章取義

中央社／ 台北30日電

總統賴清德「團結國家十講」第3講提「憲政體制」，在野批評賴總統說台灣沒有派任何人員參與制憲工作，篡改歷史。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天說，賴總統是指當時台灣實質主體民意未參與，在野不要斷章取義、移花接木。

賴總統29日發表「團結國家十講」第3講主題「憲政體制」。國民黨立法院黨團發布新聞稿指出，賴總統在演講時主動提到，台灣人沒有參加中華民國的制憲過程；但事實是，當年台灣省共有18位來自各行各業的代表出席制憲。總統府回應，賴總統原意是指當年制憲代表並未經過台灣人民普選產生，一直到前後7次修憲，台灣人民才成為修憲的主體。

吳思瑤今天在立法院接受媒體聯訪指出，賴總統啟動團結國家十講，可以理解每一講都會引發在野陣營的撻伐跟攻擊，因為面對大罷免大成功，藍白就是想方設法地透過移花接木、斷章取義等方式，想要曲解與渲染賴總統團結十講的原意。

吳思瑤說明，不管是五五憲草還是1946年的中華民國制憲大會，當時都沒有台灣的實質主體民意參與，即便在1946年有派出18位所謂的台灣代表，那也是當時行政長官陳儀欽點的代表，「台灣是被代表」，不是真正能夠代表台灣的實質民意。

吳思瑤質疑，1946年中華民國制憲大會當時的總體員額為2050人，台灣代表占比不到1%，況且只是被代表、被指定，是否有足夠的民意代表性，國民黨只會不斷歪樓、跳腳、移花接木跟斷章取義，就是因為賴總統的團結十講打到藍白的痛處。

媒體詢問，針對賴總統提到不是表決多數就贏的說法，遭在野批評是獨裁心態。

吳思瑤說，多數尊重少數、少數服從多數，這是民主運行的基本原則；但是這一屆的立法院只有多數行使暴力表決，且委員會中心主義被踐踏、立法院長韓國瑜不協商等，凌駕國會應當有的民主原則不就是在野黨。

吳思瑤表示，如果台灣真的是獨裁國家，怎麼可能有公民發動罷免行動，台灣最主要的敵人就是獨裁的中國，大家也不接受這種非民主、獨裁的國家來霸凌台灣。

立法院 吳思瑤

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