【重磅快評】以台灣為主體的憲法 為何綁定「統一前」？

賴清德推動大罷免，第三講談「憲政體制」。為證實兩岸一邊一國，謊稱台灣人沒參與1946年在大陸舉行的制憲，九十年代七次修憲才是「以台灣為主體的民主憲政體制」。他立馬被拆穿，雖然總統府偷偷刪文，但賴清德無法自圓其說的是，民進黨全程參與七次「以台灣為主體」修憲，為何支持這部宣示「統一前」的憲法增修條文？

1946年台灣省赴南京參與制憲的十八人，是各縣市議會自地方遴選出代表，經行政長官公署核定、省議會投票決定。間接民主選出的代表包括各種政治立場，有國民黨連震東，也有「黨外前輩」李萬居、許世賢。這些人會比少數執政的賴清德更欠缺民意基礎？當年的台灣省議會，會比柯建銘操控的民進黨團，更像橡皮圖章嗎？

賴清德不承認二戰結束後，台灣回歸中國的歷史。自然對台灣參與中華民國制憲視如無物。他說七次修憲才能呈現「以台灣為主體」的民主憲政體制。大白話就是，增修條文的制定者、內容和中國無關，兩國互不隸屬。這般論述也為契合「去中化」的政治論述。

然而，早在李登輝1991年宣布結束動員勘亂時期，並公布憲法增修條文時，就已說明1946年制定的憲法本文沒有變，延續大陸時期的法統。

當年國際記者會上，李登輝被問「蔣經國曾說，中華民國憲法是我們的法統，也是對大陸主權宣示的依據」，增修條文如何延續？他回答：增修條文前言「為因應國家統一前之需要」，表示增修條文並沒改變中華民國憲法。法統沒有改變。

增修條文延續1946年的制憲法統，民進黨全程參與背書。卅多年來，「統一前」這三個字與增修條文牢牢綁定。賴清德難道要說參與七次修憲的民進黨代表都是雜質，不能代表台灣人主體？

賴清德及支持者可以說「統一前憲法」不符政治現況。但無法解釋，為何民進黨人參與七次修憲，沒有一次要刪除「統一前」，賴總統還曾任國代參與過修憲。「統一前」憲法增修條文和當今多數民意不符，但蔡英文時期，連黨內提議要刪除前言並修改疆域，都被壓制。

說穿了，考量中共劃設台獨紅線，以及美國爸爸不准，民進黨便對「統一前」視若未睹。這還能宣稱「以台灣為主體」的修憲嗎？民進黨支持「統一前」憲法增修條文，享受和平紅利，又要用「中華民國台灣」詐騙台獨。賴清德的「台灣主體性」才真是集各種雜質之大成。下次能否講講大罷免如何處理「統一前」憲法？