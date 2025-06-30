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趙少康：賴總統定義「更大的民主」是想做少數獨裁

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
賴清德總統昨天在「團結國家十講」第三講以「憲政體制」為題演說，中廣公司前董事長趙少康（圖）上午舉行記者會評論針對賴總統憲政體制發表談話。記者林伯東／攝影
賴清德總統昨天在「團結國家十講」第三講以「憲政體制」為題演說，中廣公司前董事長趙少康（圖）上午舉行記者會評論針對賴總統憲政體制發表談話。記者林伯東／攝影

賴清德總統團結十講持續，昨天第三講強調要守護五權憲法、用更大民主解決紛爭等。中廣公司前董事長趙少康批評，賴總統自己定義「更大的民主」，就是想要守護自己的權力，想做少數獨裁。真正更大的民主應為落實監督制衡；批賴總統整場演講只有兩重點，為大罷免及民團找理由。

賴總統昨在「團結國家十講」第三講以「憲政體制」為題演說，除批評在野黨在立法院推動眾多違憲法案外，也提到「民主的紛爭，要用更大的民主來解決。」趙少康今開記者會評論，包含黃國昌、前立委鄭麗文、立委羅智強、律師葉慶元等也一同出席發表評論。

趙少康批評，賴總統「團結國家十講」是「撕裂國家十講」，昨講憲政體制還以為會談憲政，結果重點根本都在立法院，格局太小，太令人失望；內容也錯誤百出，還胡亂講前總統馬英九自稱區長，其實無論講稿怎麼寫，最後賴總統自己的意思最重要。

趙少康指出，國際上多以三權分立為主，賴總統講什麼守護五權憲法，其實就是要守護自己的權力，因為賴總統在五權中唯一掌控不了立法權，愈多權就能掌控更多權力，而立法院也因民進黨握有三分之一席次而無法提罷免或彈劾，憲法現在成了護身符、金鐘罩，賴總統也一反過去「憲法災難說」。

趙少康分析，罷免是「選舉、罷免、創制、複決」其中一項，但不代表就是更大的民主，這是賴總統自己定義的，不然就天天公投、年年罷免就好，更大的民主應該是落實監督制衡；賴總統整場演講只有兩個重點，一個是為大罷免找理由，一個是為公民團體找理由，說青鳥是珍貴的公民力量，其實根本是社會仇恨亂源。

趙少康表示，中選會一宣布726投罷免票，賴總統就緊接公布國家十講，現在一周三講，就是想趕在726前講完，這擺明為大罷免擦脂抹粉、煽風點火，也好在藍白沒參與國安簡報，否則也是被吃豆腐，這十講實在太Low，整個過程也顯現大罷免就是賴總統在推動。

另外，有關賴總統說「不是表決多數贏就可以」，趙少康也反嗆，按照民進黨立法院黨團總召柯建銘講法，民進黨早就想發動罷免了，什麼覆議案、釋憲都是替大罷免暖身，民進黨過去還多數輾壓少數，賴總統說穿了現在就是想做少數獨裁。

賴清德總統昨天在「團結國家十講」第三講以「憲政體制」為題演說，中廣公司前董事長趙少康（圖）上午舉行記者會評論針對賴總統憲政體制發表談話。趙少康還拿出民國三十五年，前總統蔣中正和台灣省籍的第一屆制憲國民大會代表合影留念。記者林伯東／攝影
賴清德總統昨天在「團結國家十講」第三講以「憲政體制」為題演說，中廣公司前董事長趙少康（圖）上午舉行記者會評論針對賴總統憲政體制發表談話。趙少康還拿出民國三十五年，前總統蔣中正和台灣省籍的第一屆制憲國民大會代表合影留念。記者林伯東／攝影
賴清德總統昨天在「團結國家十講」第三講以「憲政體制」為題演說，中廣公司前董事長趙少康（中）上午舉行記者會評論針對賴總統憲政體制發表談話，立委黃國昌（右二）、前立委鄭麗文（左二）、立委羅智強（右一）、律師葉慶元（左一）一同出席發表評論。記者林伯東／攝影
賴清德總統昨天在「團結國家十講」第三講以「憲政體制」為題演說，中廣公司前董事長趙少康（中）上午舉行記者會評論針對賴總統憲政體制發表談話，立委黃國昌（右二）、前立委鄭麗文（左二）、立委羅智強（右一）、律師葉慶元（左一）一同出席發表評論。記者林伯東／攝影

趙少康 大罷免

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