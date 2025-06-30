趙少康、黃國昌齊批賴清德　指「團結國家十講」卻撕裂國家

賴清德總統昨天發表「團結國家十講」第三講，以憲政體制為主題，引發在野強烈反彈。中廣前董事長趙少康、民眾黨主席黃國昌與國民黨立委羅智強上午舉行記者會，批賴清德以「團結」之名，行撕裂國家、挑動對立之實。

趙少康直言賴清德急推「十講」，實為7月26日罷免投票暖身，操弄罷免淪為政治鬥爭工具，讓總統格局淪為低點。抨擊大規模罷免違背民主與憲政精神，是顛覆體制的逆流，國際無民主國家有此操作。