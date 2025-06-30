趙少康、黃國昌齊批賴清德 指「團結國家十講」卻撕裂國家
賴清德總統昨天發表「團結國家十講」第三講，以憲政體制為主題，引發在野強烈反彈。中廣前董事長趙少康、民眾黨主席黃國昌與國民黨立委羅智強上午舉行記者會，批賴清德以「團結」之名，行撕裂國家、挑動對立之實。
趙少康直言賴清德急推「十講」，實為7月26日罷免投票暖身，操弄罷免淪為政治鬥爭工具，讓總統格局淪為低點。抨擊大規模罷免違背民主與憲政精神，是顛覆體制的逆流，國際無民主國家有此操作。
黃國昌則批賴清德曲解憲法、竄改歷史，稱台灣代表未出席制憲大會「令人震驚」。指賴清德自居太上皇、上帝、皇帝，不僅是三軍統帥、國家元首，還越權扮演大法官角色，不斷將國會新法案指為違憲，已將台灣民主送入加護病房。黃國昌並回顧賴過去在台南市長任內拒進議會，如今總統職位更是權力濫用的延伸。兩人都強調，民主憲政國家的核心是監督與制衡，賴清德卻將表決多數、國會改革說成破壞民主，實為少數獨裁的包裝。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言