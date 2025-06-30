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趙少康、黃國昌齊批賴清德　指「團結國家十講」卻撕裂國家

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
賴清德總統昨天在「團結國家十講」第三講以「憲政體制」為題演說，黃國昌（圖）批賴清德曲解憲法、竄改歷史，稱台灣代表未出席制憲大會「令人震驚」。記者林伯東／攝影
賴清德總統昨天在「團結國家十講」第三講以「憲政體制」為題演說，黃國昌（圖）批賴清德曲解憲法、竄改歷史，稱台灣代表未出席制憲大會「令人震驚」。記者林伯東／攝影

賴清德總統昨天發表「團結國家十講」第三講，以憲政體制為主題，引發在野強烈反彈。中廣前董事長趙少康、民眾黨主席黃國昌與國民黨立委羅智強上午舉行記者會，批賴清德以「團結」之名，行撕裂國家、挑動對立之實。

趙少康直言賴清德急推「十講」，實為7月26日罷免投票暖身，操弄罷免淪為政治鬥爭工具，讓總統格局淪為低點。抨擊大規模罷免違背民主與憲政精神，是顛覆體制的逆流，國際無民主國家有此操作。

黃國昌則批賴清德曲解憲法、竄改歷史，稱台灣代表未出席制憲大會「令人震驚」。指賴清德自居太上皇、上帝、皇帝，不僅是三軍統帥、國家元首，還越權扮演大法官角色，不斷將國會新法案指為違憲，已將台灣民主送入加護病房。黃國昌並回顧賴過去在台南市長任內拒進議會，如今總統職位更是權力濫用的延伸。兩人都強調，民主憲政國家的核心是監督與制衡，賴清德卻將表決多數、國會改革說成破壞民主，實為少數獨裁的包裝。

賴清德總統昨天在「團結國家十講」第三講以「憲政體制」為題演說，中廣公司前董事長趙少康（圖）上午舉行記者會評論針對賴總統憲政體制發表談話。趙少康還拿出民國三十五年，前總統蔣中正和台灣省籍的第一屆制憲國民大會代表合影照片。記者林伯東／攝影
賴清德總統昨天在「團結國家十講」第三講以「憲政體制」為題演說，中廣公司前董事長趙少康（圖）上午舉行記者會評論針對賴總統憲政體制發表談話。趙少康還拿出民國三十五年，前總統蔣中正和台灣省籍的第一屆制憲國民大會代表合影照片。記者林伯東／攝影
賴清德總統昨天在「團結國家十講」第三講以「憲政體制」為題演說，中廣公司前董事長趙少康（中）上午舉行記者會評論針對賴總統憲政體制發表談話，立委黃國昌（右二）、前立委鄭麗文（左二）、立委羅智強（右一）、律師葉慶元（左一）一同出席發表評論。記者林伯東／攝影
賴清德總統昨天在「團結國家十講」第三講以「憲政體制」為題演說，中廣公司前董事長趙少康（中）上午舉行記者會評論針對賴總統憲政體制發表談話，立委黃國昌（右二）、前立委鄭麗文（左二）、立委羅智強（右一）、律師葉慶元（左一）一同出席發表評論。記者林伯東／攝影

黃國昌 賴清德 罷免

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