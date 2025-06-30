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賴總統談制憲卻不識李萬居？ 扁曾贈匾「民主先聲」

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲參訪李萬居故居，上方為前總統陳水扁致贈「民主先聲」匾額。圖／取自吳怡萱臉書
民眾黨前主席柯文哲參訪李萬居故居，上方為前總統陳水扁致贈「民主先聲」匾額。圖／取自吳怡萱臉書

賴清德總統昨天發表團結國家第三講，談及中國民國制憲「台灣沒有派員參加」，民眾黨發言人吳怡萱今天表示，民主前輩李萬居就是當年參與制憲的台灣代表，其故居仍有前總統陳水扁致贈的「民主先聲」匾額，賴總統試圖置換概念、錯置歷史，進而重新定義歷史洗腦人民。

賴總統昨天以「憲政體制」為題發表演說，提及中華民國當初制憲，包括五五憲草或1946年通過的中華民國憲法，「台灣沒有派員參加」。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，不管是1936年的五五憲草、1946年的中華民國制憲大會，兩次都未有台灣的主流民意實際參與，而當年18位參與制憲的台灣代表也僅是「被代表、被指定」。

針對賴總統的演講內容，吳怡萱上午在臉書發文指出，賴總統正在進行的團結十講，至今三講實在是「災難頻傳」，一個老是把「民主」掛在嘴邊的台灣總統，卻不識民主前輩李萬居，這是最大的失誤且失格。

吳怡萱指出，1946年中華民國制憲大會，李萬居就是參與制憲的台灣代表，賴總統理解的歷史總是片面又破碎，因此才會在第三講說出「台灣沒派員參加」，這種話就連民進黨都不知道怎麼護航。

吳怡萱說，2023年白沙屯媽祖駐駕朝天宮，民眾黨前主席柯文哲曾經利用空檔前往李萬居故居，深刻理解民主前輩為推動台灣民主化付出的努力與貢獻，屋內就有陳水扁致贈的「民主先聲」匾額，看到這張照片著實感嘆，「我們透過理解歷史來深化民主的時候，賴總統卻試圖置換概念、錯置歷史，進而重新定義歷史後洗腦人民。」

不過，吳怡萱也說，民主非由賴總統胡亂定義，歷史也並非三言兩語就能竄改，「一個曾經說出中華民國憲法是災難、主張廢除監察院的賴總統，現在卻緊抱五權憲法，把民主、憲政變成災難，這才是最大諷刺。」

吳怡萱 中華民國憲法

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