國民黨：賴總統講錯話不道歉更正 府還偷刪文裝沒事？

賴清德昨天的團結國家第三講持續引起討論。國民黨今舉行記者會批評，賴總統不僅錯亂事實、錯換觀念，甚至推翻大家理解的國語文常識，搞得全民非常錯亂。且講錯話不道歉更正，總統府反而偷偷刪文裝沒事，這樣的總統還敢談什麼民主與公開透明？

國民黨文傳會主委林寬裕指出，中華民國憲法前言清楚載明，依據的是孫中山創立中華民國之遺教；憲法第一條規定，中華民國基於三民主義，為民有民治民享之民主共和國。賴總統批評藍白毀憲亂政，請問賴總統是否認同憲法的根本基石，也就是中華民國是由孫中山所創立，創立時的依據是三民主義？

林寬裕批評，今年是國父逝世100周年，卻沒看到政府舉行任何儀式或發文，如果賴總統要遵守中華民國憲法，請先認同中華民國是由孫中山先生所創立，立國的根本精神就是三民主義。否則綠共才是真正毀憲亂政。

國民黨發言人楊智伃表示，賴清德在演講中完全無視台灣曾代表參與中華民國制憲的歷史，事實上，當時制憲國大代表台灣就有18位，其中8縣各1人，其他包括臺北市、婦女、高山族、農漁業、工會、商業代表、僑選代表都有，均有史實記錄可查。賴總統為了扭曲中華民國憲法，難道要扭曲這群曾經為臺灣民主奠基的先驅們的努力及付出嗎？

台北市議員鍾沛君指出，總統府硬拗參與制憲的台灣代表「未經普選產生」，事實上許多傳統民主國家都經歷過非全民普選代表的制憲過程。例如印度在1950年制憲會議即由各邦議會間接投票產生的代表組成；美國1787年制定聯邦憲法也是由原始的13州代表組成；二戰後重建為民主國家的日本跟德國亦同，日本憲法甚至由美軍主導，最後再讓天皇交議會通過。如果依照總統府的邏輯，這些國家當時都不足以作為國民主體的民主國家。

鍾沛君批評，賴清德為了抓緊權力雙標歷史，包括財劃法的修法，昔日賴清德自己都曾主張過，到了2025年卻主張整個修法提議都是違憲的。賴清德還說「不是議會表決多數就可以決定」，問題是民進黨把大法官當成御用的「立法否決院」，更發動大罷免試圖扭曲國會多數，一定要投到執政黨贏，才算是去除雜質的民主，讓台灣越來越接近北韓，也懇請賴清德繼續講，讓人民看到賴跟民進黨的下限在哪。

楊智伃質疑，賴總統先前講出「雜質說」，總統府新聞稿竟事後刪文，昨天說「制憲沒臺灣人」也被刪除，講錯話不道歉更正，反而偷偷刪文裝沒事，連對歷史都不誠實，人民要如何信任？面對民進黨發起的大惡罷，呼籲全民在7月26日一定要站出來守護中華民國的歷史，守護民主自由制度。