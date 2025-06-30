賴總統團結第三講再惹議 黃國昌：幕僚出了什麼問題？

賴清德總統昨天在新竹市進行「團結國家十講」第三講，闡述民主紛爭「解方」及制憲歷史都引發爭議。民眾黨主席黃國昌今天批評，昨天演講顯現賴總統對憲法的理解跟詮釋錯的一塌糊塗，連民進黨人士都看不下去，不敢想像賴總統幕僚出了什麼問題；當中言論不只是展現賴總統對民主認識淺薄，更是凸顯一個人想要專制獨裁，想要自居為太上皇。

賴總統昨在「團結國家十講」第三講以「憲政體制」為題演說，除批評在野黨在立法院推動眾多違憲法案外，也提到去年青鳥行動與侵擾政壇多時的大罷免行動，目的是在恢復國家秩序，阻止共產黨併吞，這些力量沒有政黨有辦法主導，「民主的紛爭，要用更大的民主來解決。」

中廣公司前董事長趙少康今開記者會評論，包含黃國昌、前立委鄭麗文、立委羅智強、律師葉慶元等也一同出席發表評論。趙少康表示，賴總統「團結國家十講」是「撕裂國家十講」，昨講憲政體制還以為會談憲政，結果重點根本都在立法院，格局太小，太令人失望。

黃國昌批評，賴總統2024年參選總統競選辯論時聲稱「中華民國憲法是災難」，這次十講也是以團結之名行鬥爭之實，昨天第三講才赫然發現真正災難是總統對憲法的理解跟詮釋錯的一塌糊塗，其實已經有非常多民進黨人士在社群發言，都沒辦法相信賴總統怎麼會錯到這樣，尤其過去眾多民進黨人士由法政背景出身，絕不可能發生如此錯誤，大家都不敢想像賴總統幕僚到底發生什麼事情？

黃國昌認為，有關制憲歷史錯誤，賴總統已經被廣大網民譏連Google都不會，連當初台灣18位制憲代表中的民主前輩李萬居都一筆抹殺， 但真正更深層的問題是對民主認識淺薄，完全凸顯一個人想要專制獨裁，想要掌控行政不受國會監督，還說許多法案是違憲，賴總統現在根本是自居為太上皇，不僅當國家元首，甚至已經自居為大法官。

黃國昌還說，賴總統講的所謂違憲法案，哪個不是民進黨過去想要推動的，但結果竟都是在新國會順利通過，尤其「立委職權行使法」竟被大法官說違憲，而當中15條之2還是賴總統在當立委時通過。