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影／賴清德總統提制憲沒台灣代表 吳思瑤：0.8%不足代表民意

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
針對賴清德總統發表團結國家十講第一到第三講受到藍白陣營批評。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤（圖）今天表示，賴清德的團結國家十講，藍白不是跳腳就是歪樓，這無助於社會理解總統所要闡述的事實。記者胡經周／攝影
針對賴清德總統發表團結國家十講第一到第三講受到藍白陣營批評。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤（圖）今天表示，賴清德的團結國家十講，藍白不是跳腳就是歪樓，這無助於社會理解總統所要闡述的事實。記者胡經周／攝影

針對賴清德總統發表團結國家十講第一到第三講受到藍白陣營批評。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天表示，賴清德總統的團結國家十講，藍白不是跳腳就是歪樓，這無助於社會理解總統所要闡述的事實，其中第一講，中華人民共和國治權沒有一天及於台灣，這有錯嗎？第二講，台灣要團結反共，一起反併吞、反侵略，何錯之有？第三講，用憲政體制來說明1991年之後，第二屆國大代表的修憲，乃至於之後的7次台灣修憲的憲政工程，才足以真正落實台灣為主體的民主憲政思維。

而針對第三講提到「一九四六年所通過的中華民國憲法，台灣是沒有派員參加的」引發外界質疑整場演說對憲政體制錯誤認知多。吳思瑤表示，不管是1936年的五五憲章，或是1946年的中華民國制憲大會，都沒有台灣的「實質主體民意」參與，1946年台灣的18位代表，是陳儀欽點的台灣代表，台灣是「被代表」，而不是真正代表台灣的實質民意。而且18位台灣代表在制憲大會2050位員額中，只占0.8%，連1%都不到，足夠代表台灣的民意嗎？

藍白 修憲 中華民國憲法

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