「台灣沒人參加制憲」府偷刪文？ 藍委批真正毀憲亂政

總統賴清德昨天到新竹市進行「團結國家第三講─憲政體制」公開演說，稱台灣沒派人參加1946年中華民國憲法制憲會議，結果總統府新聞稿卻沒有相關內容。國民黨立委王鴻薇批評這等於是總統府等於認證總統用假歷史質疑中華民國憲法對台灣治理的正當性，是真正的毀憲亂政。

根據國史館文獻，台灣曾派出18名及省議會、各縣市議會及農漁會工會等推舉之代表參加制憲會議。不過，賴總統昨天在公開演說時卻說台灣當時沒有派代表參加，總統府發言人郭雅慧昨天深夜表示，賴總統的本意是指當時台灣派出的代表不是經過台灣人民普選產生，但相關內容都沒出現在總統府新聞稿內，網路言論認為總統府新聞稿「刪文」，還譏諷是「小編好大的膽子」。

除了王鴻薇外，國民黨立委徐巧芯也在臉書貼文，批評賴清德的團結國家前三講都在亂講，第一場主軸歪掉還拿出過時的台獨歷史論述，第二場把不同意見者當成雜質試圖「打掉」，第三場則是扭曲歷史，還已經默默偷改新聞稿內容。

徐巧芯還說，賴清德選前說中華民國憲法是災難，選後把中華民國憲法利用成災難。