學者批賴清德十講 用偏見詮釋修憲

賴清德總統發表團結國家第三講，再度引發爭議。有學者認為，賴反映的是一部分民進黨人的長期史觀，關鍵在確立台灣跟中國大陸自古以來沒有任何關係，說兩岸有關係的就是雜質；也有學者說，賴並不在意說對或說錯，鞏固基本盤，跟罷團分進合擊，才是主要考量。

文化大學國家發展與中國大陸研究所兼任教授曲兆祥表示，賴總統規畫要發表團結國家十講，到第三講就可以確認，就是配合大罷免的，過去說罷免行動由公民團體發起，現在賴總統是直接領軍作戰了。

曲兆祥指出，賴總統選前說中華民國憲法是災難，現在又用自己的偏頗認知來詮釋修憲過程，某種程度上，賴總統想要的是證明台灣跟中國大陸完全無關，也就是台獨。

曲兆祥表示，他要提醒賴總統，不要有錯誤偏差認知，賴從政過程致力追求台灣民主與主權的獨立，但認知不能強加給所有台灣人，尤其是帶有他個人偏執認知的史觀。

文化大學廣告系教授鈕則勳認為，賴清德總統不在意本身史觀的正確與否，而是想要藉由相關論述鞏固綠營基本盤；賴的主要策略考量是，「即便造成爭議，只要有利於大罷免、能夠跟罷團分進合擊」。

鈕則勳說，至於中華民國到台灣之前的歷史，賴總統本就抱持否定態度，即便是有瑕疵或可挑剔之處，綠營支持者也未必在意。鈕則勳說，一般民眾很難熟悉這段歷史，就算藍營找到反守為攻的施力點，這些都不是綠營支持者關心的重點，從團結第一講到現在的第三講，賴總統似乎都在建構自己的史觀，至於是資料搜集不全、幕僚作業問題，還是有意建構以台灣為中心的中華民國史觀，有待觀察。