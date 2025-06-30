賴開講被藍營酸「清雜質工廠廠長」

賴清德總統昨天在團結國家第三講，除了指台灣沒參與一九四六年制憲，批評在野黨通過的國會改革法案等案，還稱前總統馬英九在時任海協會長陳雲林訪台時自稱「區長」。相關說法皆引起在野黨不滿。馬英九基金會執行長蕭旭岑更嗆，賴總統才是「清除雜質工廠」與「東廠」的雙廠長。

蕭旭岑批評，賴總統信口雌黃、編造馬英九從未說過的話，用膝蓋想也知道，馬前總統有可能「自稱區長」嗎？二○○八年陳雲林來台，所謂拆掉國旗之說，事實證明是執法有落差的單一事件，卻被民進黨操作至今，堪稱是「認知作戰」始祖；事後來看，綠營極力破壞兩岸關係，連來者是客的禮貌也不顧，丟盡台灣人的臉。

國民黨立院黨團書記長王鴻薇表示，賴清德這次進一步直接挑戰民主底線，配合前天全代會卓榮泰宣示「在野黨多數國會不健康」後，昨天終於忍不住說出「不是表決多數就贏」的發言，可以說這樣一套「準獨裁」發言，已經碰到民主國家不能碰觸的紅線，難道賴清德自己選贏總統不是多數決？現在是連自己的執政合法性都要否決？

國民黨團也說，賴總統一執政，民進黨長期主張的這些法案，就全部被行政院鄙棄，原因在於，這些修法都是在實質監督政府、強化地方政府及民眾權益及自主權，民進黨無法再利用這些法律控制人民、剝削地方政府，無法讓賴總統再大權獨攬，當然會被反對。

國民黨團質疑，賴總統說青鳥行動、大罷免等都是公民自主，為何罷團、青鳥、民進黨公職常自爆總統與罷團領導人開會？中選會更為了大惡罷處處配合，為罷團開綠燈、大走法律漏洞，這都是所謂公民自發行為？國人都清楚，就是賴總統在當靠山。