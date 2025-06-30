新聞眼／賴演說「三講四漏氣」 撕裂國家

賴總統昨天發表「團結國家十講」第三講，再被揪出重大錯誤，連同第二講的「打掉雜質」脫稿演出，賴近期演說內容粗疏、錯誤百出，讓人質疑，總統府對於總統文稿內控，到底出了什麼問題？而「一府之不治」，又如何奢談治理國家？

有句台諺「三講四漏氣」，意即說三句話，錯四個地方。賴總統演說頻頻出錯，已到了不可思議的地步。美國總統川普雖然口無遮攔，但賴總統並非這種「非典型」領袖，更不該有樣學樣。前總統蔡英文曾被譏為「讀稿機」，其實是她為避免不當發言的謹慎，對照賴總統錯誤連連，反倒有人開始懷念蔡的嚴謹自持。

賴總統開講，化身歷史及政治學老師，習醫的他，歷史及政治固非其專長，但他好為人師，既「作之君」，又要「作之師」，只是，對事實一知半解，史實屢屢出包；卻不藏拙收斂，只會多講多錯。

正因為「君無戲言」，最忌講錯話，總統文稿格外重要。我國歷任總統，未見如此頻繁出錯的先例；賴總統近期的接連出錯，究竟是總統府文稿有誤？或是賴的脫稿演出？府方都該有所交代。總統文稿攸關國政，何其重要，連最基本的事實都無法掌握，只會貽笑大方，更添紛爭。

但一種可能，即賴強烈的意識形態，頻頻脫稿發表個人意見。昨天他說前總統馬英九「自稱區長」，明顯就是罔顧事實「強戴紅帽」。

同樣令人質疑的是，賴是以總統身分發表一系列演說，但許多內容只見「賴主席」，未見「賴總統」；正如賴前天主持民進黨全代會，對全黨發出罷免動員令，挨批「不演了」，昨天更是毫不避諱地直談「大罷免」，幾乎完全是從民進黨的角度出發。這樣的演說，豈有總統的視野及高度？

所謂「團結國家十講」，才三講就完全露了餡。賴總統針對在野黨火力全開，愈講愈撕裂，就怕變成「撕裂國家十講」。若已預知這種結果，賴總統還要硬講下去嗎？