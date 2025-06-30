「拜託尊重一下歷史事實」 藍疑賴開講說謊 酸府不會Google

賴清德總統昨天演說提到，一九四六年通過的中華民國憲法，「台灣沒有派員參加」。國民黨前發言人林家興指出，這是徹底的、百分之百的事實錯誤，當時台灣省共有十八位代表出席制憲。國民黨立院黨團也批，「總統府現在連Google的能力都沒有了？」

北市府副發言人蔡畹鎣批評，「連事實都要詐騙民眾的總統，帶頭的執政集團，是不是詐騙集團？」

曾任國民黨黨史館主任的林家興指出，根據國史館台灣文獻館典藏的相關資料，制憲國民大會台灣省代表名冊上，清清楚楚地記載台灣省的制憲代表名單，以及他們是如何被選出。賴總統有個人獨特的史觀不是新聞，「但拜託尊重一下基本的歷史事實。」

林家興說，藍綠不同黨派、民間各方對近代史有不同立場、不同歷史詮釋，無論原因出於對檔案史料的解讀還是政治立場，都還算是「正常」、可以論辯的範圍，可以理解，但依照政治立場剪裁、刪除、顛覆歷史事實，就太誇張了。

國民黨團批評，賴總統連台灣人曾參與中華民國「五五憲草」的制定過程都可以搞錯，還說台灣人沒有參加中華民國的制憲過程；賴總統及總統府現在連Google的能力都沒了嗎？還是賴總統故意說謊，只為假造中華民國一九四九年前未實質統治台灣？

「總統不應該帶頭說謊。」國民黨立委吳宗憲驚呼，如果賴總統搞不清楚，可以上國民大會資料庫、國史館資料庫查找相關資料；他認為不該為了罷免一直說謊，「還是賴總統覺得，只要不是民進黨派出去的，就不是台灣的代表？」