冷眼集／賴清德不識李萬居 淪大罷免豬隊友

賴清德總統昨天的「團結國家十講」第三講，談的是「憲政體制」。不出意外的，又是一場充滿錯誤與災難的演講。最糟糕的，是他竟然連制憲有台灣代表參加都不知道，大言炎炎地說「一九四六年所通過的中華民國憲法，台灣是沒有派員參加的」。而整場演說對民主政治、憲政體制的錯誤認知，當然也就不在話下了。

賴總統談中華民國憲法，從一九三六年的「五五憲草」說起。這基本沒有大錯，但很顯然太過簡化制憲史。也因為如此，他才會疑似脫口而出，說出「五五憲草或一九四六年所通過的中華民國憲法，台灣沒有派員參加」這段話。捏造歷史，用意是要引出「一直到前後七次修憲，台灣人民才是修憲的主體」的結論。

但事實是，當年制憲國民大會，台灣不但有代表參加，而且分配到了十八個名額。雖然因為戰亂檔案的佚失，這些代表具體發言、提案情況為何，沒有清楚資訊。但光是國史館的資料，就說明這些代表有到南京報到，其中，後來擔任第一個台籍立法院長的黃國書，還是四十八人主席團的成員之一。另外，李萬居、許世賢也都是「黨外民主前輩」。賴清德這個「台灣人的總統」，竟不認識這些「台灣民主前輩」，讓人啼笑皆非。

綜觀這篇談「憲政體制」演說，除事實錯誤，也充滿對民主政治、憲政體制錯誤認知。隨手舉例：賴總統說「共和」是定期選舉，翻遍所有政治學書籍，都很難看到這種定義；他大談「雙首長制」，卻沒隻字片語說到雙首長制的「左右共治」和「換軌」精神；提到罷免權是孫中山獨創的制度，卻把罷免當成「更大的民主」來做，這種「左右互搏」之技，怕是連老頑童周伯通，都很難與之媲美。

賴總統引用諾貝爾和平獎得主簡亞當斯的「醫治民主之病，需要更多的民主」名言，疑似也是事實錯誤。但這話是否真是簡亞當斯說的，其實不是重點，而是「更多的民主」絕不是用罷免來否定民主，更不是選舉輸了不認帳就翻桌想要重選，而是把民主透過教育、實踐，內化到公民的生活之中。賴總統好為人師，卻不求甚解甚至到了無知地步，難怪「十講」只講了三講，就已經錯誤百出，甚至已經被歸類為「大罷免豬隊友」了。