賴清德十講頻出包 藍酸「謝丞相賜箭」

賴清德總統「團結十講」已進行第三場，國民黨評估，賴目標明確，他要凝聚罷免方同溫層，不是讓國家更團結而是更分裂，國民黨在近期反惡罷宣傳，將繼續打出民生及民主制衡牌，讓民眾了解不讓民進黨一黨獨大的重要性。

藍營人士表示，賴總統從「長毛象」、「雜質說」到談「憲政體制」，內容卻錯誤百出，更有不少概念混淆和誤導之虞，為大罷免加溫的目的昭然若揭；但即使十講結束，仍難撼動一般民眾對於大罷免的無感與厭煩，最後仍是藍綠基本盤對決態勢，甚至會加深反綠民眾的厭惡感。

藍營人士表示，藍營縣市長與立法院長韓國瑜在近期反惡罷宣講中，不斷凸顯監督制衡的重要性與民進黨一黨獨大、選輸要翻桌的質疑，就是要喚起更多選民的危機意識。

「謝謝丞相賜箭，」國民黨立院黨團書記長王鴻薇酸，賴總統「團結十講」開講以來頻出包，反而變成為反惡罷加溫；國民黨也會持續宣傳近期力推的兩個民生法案，包含因應美國對等關稅，普發現金一萬元在內的特別條例，以及回應「剴剴案」的虐兒犯假釋修法、虐兒死刑入法等。

王鴻薇也說，賴總統站上第一線為大罷免加溫，等於將大罷免推向政黨對決，甚至變成對賴總統的不信任投票，導致原來二○二六年地方選舉的期中考，提早到今年七八月，賴總統也須完全負責大罷免的失敗。

國民黨立委賴士葆說，賴總統一定知道相關言論會激起大家憤怒，這幾講就是宣揚他台獨的中心思想，想把一九四九年以前的中華民國斬掉。