賴總統稱守護五權憲法 指青鳥和罷免為恢復國家秩序

賴清德總統昨在「團結國家十講」第三講以「憲政體制」為題演說。他強調，台灣社會經七次修憲，已逐步建構「以台灣為主體的民主憲政體制」；去年青鳥行動與侵擾政壇多時的大罷免行動，目的是在恢復國家秩序，阻止共產黨併吞，這些力量沒有政黨有辦法主導，「民主的紛爭，要用更大的民主來解決。」

賴總統並指，中華民國憲法當初制憲，包括五五憲草或一九四六年通過的中華民國憲法，「台灣是沒有派員參加的。」

賴清德的說法，引發在野批評。對於「台灣未派員參加制憲」之說，國民黨立院黨團指當年台灣省共有十八位代表出席制憲國民大會，「怎麼會說台灣沒有派員參加？」賴總統不能只專挑自己想詮釋的憲法來談，遑論其中許多歷史事實還是錯誤的。民眾黨也嗆，曾稱「中華民國憲法是災難」、力主廢除監察院的賴清德，現在竟擁抱五權憲法，令人瞠目結舌。

在野轟賴 把民主打進加護病房

國民黨立院黨團書記長王鴻薇質疑，從第一講「長毛象」、第二講「雜質說」，到第三講「不是表決多數就是贏」，所謂「團結十講」就是在亂講。民眾黨表示，賴總統口中更大的民主，只是為獨裁專擅、不惜選輸翻桌，從來不是治民主弊病的良醫，根本就是胡亂診治的巫醫，一手將台灣的民主打進加護病房。

賴總統昨前往新竹市出席「國際獅子會三○○B六區年度感恩餐會」活動，並以「團結國家十講」第三講發表專題演講。

賴嗆立法院多項法案 違憲亂政

賴清德表示，憲政三大特質：其一，憲法擁有四項核心原則，無法僅憑多數推翻，包括「民主共和國原則、國民主權原則、保障人民權利、權力分立與制衡原則」。他引用大法官釋字第四九九號指出，這些原則共同構成「自由民主憲政秩序」，是中華民國憲法存在的規範基礎。

其次，他強調五權分立，「不同於其他國家是三權分立，台灣是五權憲法體制，五院都一樣大，沒有誰大誰小，要互相尊重」。他並提及近期立法院通過多項爭議法案，包括財政收支劃分法、憲法訴訟法、選罷法與警察人事條例，「不是依法行政，而是違憲亂政」，並批評「修正憲法訴訟法將癱瘓大法官與司法院，也影響人民的憲法權利」；「我身為總統也是憲法的守護者，有責任維護憲法的五權分立」。

馬自稱區長？賴被批信口雌黃

第三，賴總統表示，憲法賦予人民選舉、罷免、創制、複決之直接民主力，公民運動引領台灣未來，「民主的紛爭要用更大的民主來解決」。他引用諾貝爾和平獎得主珍．亞當斯名言：「醫治民主之弊，唯有更民主。」並提及野百合、野草莓、太陽花、青鳥、大罷免等運動都是台灣民主關鍵時刻的展現。

此外，賴總統演說時回顧二○○八年海協會長陳雲林來台，「所到之處中華民國國旗都要拆掉，代表國家的總統自稱區長，不敢自稱總統，所以引起學生抗議、社會反彈，因此當時有這波（野草莓）運動。」馬英九基金會執行長蕭旭岑反批賴總統信口雌黃，編造前總統馬英九從未說過的話，賴總統才是「清除雜質工廠」與「東廠」的雙廠長。