聽新聞
0:00 / 0:00
台灣沒參與1946制憲國大？ 府澄清：代表非普選產生
賴清德總統今演說談到修憲過程時說，「五五憲草或1946年所通過的中華民國憲法，台灣是沒有派員參加，一直到前後七次修憲，台灣人民才是修憲的主體。」國民黨引國史館文件駁斥賴說法，總統府發言人郭雅慧表示，賴總統的原意是指當年的制憲代表並非經過台灣人民普選產生。
國民黨前發言人林家興引國史館文件駁斥賴總統的說法，他指出，1946年舉行的制憲國民黨大會，台灣有18位代表到南京與會，包含前副總統連戰之父連震東；國民黨立法院黨團質疑，賴總統連google的能力都沒有嗎，還是要故意說謊，只為假造中華民國在1949年前未實質統治台灣。
郭雅慧表示，賴總統原意是指「當年制憲代表並未經過台灣人民普選產生」；整體來講，歷經由台澎金馬人民選舉產生的國民大會代表，完成的七次修憲，建構起以台灣為主體的民主共同意識，民主就是人民作主的共同意識。
郭雅慧指出，談到五五憲草或1946年所通過的中華民國憲法，當時的制憲代表僅由省參議會選任，並非由台灣人民普選產生；賴總統說，一直到前後7次修憲，台灣人民才成為修憲的主體，所以賴總統說，建構以台灣為主體的共同意識。
以歷史角度而言，郭雅慧表示，1946年制憲國民大會代表多數是透過政黨分配及協調產生，而台灣雖有間接選舉產生的制憲國民大會代表，但對於憲法內容的決定並無實質參與；直到終止動員戡亂，廢除臨時條款之後，7次修憲的代表才是由台澎金馬全體公民直選產生，意即1991年底第二屆國代開始，才真正是台灣人民普選產生的代表；因此就正當性而言，賴總統說7次修憲後，台灣人民才成為修憲的主體，建構以台灣為主體的共同意識。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言