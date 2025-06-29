賴清德自稱「憲法守護者」 柯志恩批：自欺欺人

賴清德總統「團結國家十講」今到新竹市第三講，主講憲政體制，並提到自己也是「憲法守護者」。國民黨立委柯志恩表示，賴總統現正打著「民主」製造更多「反民主與假民主」，甚至將台獨包裝成「護台抗中」的聖戰，還大言不慚自稱是「憲法的守護者」，簡直自欺欺人。

柯志恩表示，賴總統稱制憲會議台灣沒派代表參加，話才剛出就立刻被眾多史料打臉，明明有18位台灣代表參與制憲，總統竟可睜眼說瞎話，到底是幕僚給他錯誤的資訊、害總統出糗，還是賴總統已說謊成性、無畏譏評，即使鬧出「指鹿為馬」的笑話也毫不在意？因為「團結」演說的對象，主要是40%的支持者，目的就是為「大罷免」催票、再催票。

柯志恩提到，賴總統說立院修法「史無前例違憲」、「他當12年立委沒見過」，還美化大罷免為「醫治民主之弊唯有更民主」；其實當中法案都是民進黨過去堅持力推，如今可以為了政黨利益昨是今非、全盤推翻，甚至更斥為「毀憲亂政」，變臉之速，令人咋舌。

柯志恩指出，國人都支持民主體制，但「民主」必須是真正的民主，而非走向獨裁的「假民主」；大罷免絕非「更大、更多」的民主，而是野蠻霸道的政治鬥爭與報復，更是對憲政秩序與民主價值的踐踏與撕裂，賴總統不要打著「民主」，實際製造更多「反民主與假民主」的錯誤。

柯志恩還批，是否「違憲」絕非總統和執政黨說了算，但民進黨一再利用綠色大法官，針對在野黨通過的法案提出釋憲，讓理應獨立公正的大法官淪為民進黨的附隨組織，如今更試圖透過大罷免清洗異己，這才是真正「史無前例、前所未見」的民主災難。

柯志恩表示，賴總統為了鼓吹大罷免，將台獨包裝成「護台抗中」的聖戰，但台獨的終極目標不就是要消滅中華民國﹖還大言不慚自稱是「憲法的守護者」，彷彿對他之前說「中華民國（憲法）是災難」完全失憶。