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賴總統指馬英九「自稱區長」 蕭旭岑轟：編造、信口雌黃

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
前總統馬英九2008年曾贈送陳雲林的台灣陶瓷藝品產的「蝴蝶蘭的故鄉」。圖／聯合報系資料照片
前總統馬英九2008年曾贈送陳雲林的台灣陶瓷藝品產的「蝴蝶蘭的故鄉」。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統今在團結國家第三講「憲政體制」時提到，2008年野草莓運動抗議海協會長陳雲林訪台，「代表國家的總統自稱區長，不敢自稱總統，」所以引起社會反彈。@@@馬英九基金會@@@執行長蕭旭岑批評，賴總統信口雌黃、編造馬英九從未說過的話，嗆賴總統才是「清除雜質工廠」與「東廠」的雙廠長。

賴總統表示，2008年野草莓運動，抗議海協會會長陳雲林訪台，因為當時陳雲林來台灣所到之處中華民國國旗都被拆掉，代表國家的總統自稱區長，不敢自稱總統，所以引起學生抗議、社會反彈，因此當時有這波運動。

蕭旭岑表示，用膝蓋想也知道，馬前總統有可能「自稱區長」嗎？2008年陳雲林來台，所謂拆掉國旗之說，事實證明是執法有落差的單一事件，卻被民進黨操作至今，堪稱是「認知作戰」的始祖。

他說，事後來看，整件事情就是綠營極力破壞兩岸關係，連「來者是客」的禮貌也不顧，丟盡台灣人的臉。賴總統才是不折不扣的「廠長」，「清除雜質工廠」與「東廠」的雙廠長。

蕭旭岑強調，根據「中華民國憲法」與「兩岸人民關係條例」，中華民國分為「大陸地區」與「台灣地區」，賴清德這麼執著「區長」兩個字，他現在就是「區長」無誤，而且是美國的一區。賴清德跪著送走台積電，跪舔美國關稅戰不敢反抗，出賣台灣利益，當美國的乖兒子，這個「巡迴十講」，就是「賣台十講」。

馬英九基金會 馬英九 陳雲林 賴清德 蕭旭岑 中華民國憲法

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