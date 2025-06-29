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賴清德稱制憲沒台灣代表 北市批：連歷史事實都詐騙民眾？

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
賴清德總統「團結國家十講」第三講「憲政體制」上午在新竹登場，首先介紹中華民國憲法歷經七次修憲建構起以台灣為主體的民主共同意識。記者蘇健忠／攝影
賴清德總統「團結國家十講」第三講「憲政體制」上午在新竹登場，首先介紹中華民國憲法歷經七次修憲建構起以台灣為主體的民主共同意識。記者蘇健忠／攝影

賴清德總統今天在團結國家十講的第三講中說，1946年通過的中華民國憲法，「台灣是沒有派員參加的」。北市府副發言人蔡畹鎣批評，連歷史事實都要詐騙民眾的總統，帶頭的執政集團，是不是詐騙集團？

另外，對於民進黨立委吳思瑤今批蔣萬安稱民進黨是最大詐騙集團，反酸蔣萬安講的應該是自家國民黨，蔡畹鎣下午也再度砲火全開反擊，表示中央違法刪除該給台北的38億一般性補助款，吳思瑤身為北市立委，不為市民、受影響弱勢發聲，吳的行為是不是詐騙？

蔡畹鎣也問吳思瑤，身為中華民國立委、身為台灣人，是不是也跟賴清德總統一樣，要謊稱中華民國制憲沒有台灣人參與？連歷史事實都要詐騙民眾的總統，帶頭的執政集團，是不是詐騙集團？

蔡畹鎣說，中央砍台北的38億包含教育補助、社會福利補助以及基本設施，從兒少、婦女、長者、身心障礙的福利，到人行道及道路改善和維護等行人安全的關鍵都受到影響，吳思瑤自己也曾開記者會說「行人安全絕對是執政的重中之重」，卻不捍衛中央對臺北的行人安全補助，吳委員是不是詐騙？

賴清德 蔡畹鎣 北市府 中華民國憲法

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