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賴清德稱制憲沒台灣代表 北市批：連歷史事實都詐騙民眾？
賴清德總統今天在團結國家十講的第三講中說，1946年通過的中華民國憲法，「台灣是沒有派員參加的」。北市府副發言人蔡畹鎣批評，連歷史事實都要詐騙民眾的總統，帶頭的執政集團，是不是詐騙集團？
另外，對於民進黨立委吳思瑤今批蔣萬安稱民進黨是最大詐騙集團，反酸蔣萬安講的應該是自家國民黨，蔡畹鎣下午也再度砲火全開反擊，表示中央違法刪除該給台北的38億一般性補助款，吳思瑤身為北市立委，不為市民、受影響弱勢發聲，吳的行為是不是詐騙？
蔡畹鎣也問吳思瑤，身為中華民國立委、身為台灣人，是不是也跟賴清德總統一樣，要謊稱中華民國制憲沒有台灣人參與？連歷史事實都要詐騙民眾的總統，帶頭的執政集團，是不是詐騙集團？
蔡畹鎣說，中央砍台北的38億包含教育補助、社會福利補助以及基本設施，從兒少、婦女、長者、身心障礙的福利，到人行道及道路改善和維護等行人安全的關鍵都受到影響，吳思瑤自己也曾開記者會說「行人安全絕對是執政的重中之重」，卻不捍衛中央對臺北的行人安全補助，吳委員是不是詐騙？
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