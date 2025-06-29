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團結國家第3講 黨政人士：總統解析憲法3特質

中央社／ 台北29日電
賴清德總統「團結國家十講」第三講「憲政體制」上午在新竹登場，首先介紹中華民國憲法歷經七次修憲建構起以台灣為主體的民主共同意識。聯合報系記者蘇健忠／攝影
賴清德總統「團結國家十講」第三講「憲政體制」上午在新竹登場，首先介紹中華民國憲法歷經七次修憲建構起以台灣為主體的民主共同意識。聯合報系記者蘇健忠／攝影

總統賴清德今天發表「團結國家十講」第3講，黨政人士指出，第3講解析憲法3特質，包括憲法擁有核心4原則，無法靠多數就推翻；中華民國憲法並非三權分立，而是五權分立，五院應相互尊重、相互制衡；憲法賦予人民選舉、罷免、創制、複決的直接民主力，公民運動引領台灣未來。

賴總統展開「團結國家十講」，今天前往新竹市出席「國際獅子會300B6區年度感恩餐會」，並以「憲政體制」為主題發表第3講，強調台灣社會歷經7次修憲，民主紛爭要用更大的民主來解決，並表示台灣在每個關鍵時刻都有公民力量挺身而出守護國家。

黨政人士指出，賴總統第3講解析憲法3項特質，第一是憲法擁有核心4原則，無法靠多數就推翻，包括保障人民權利與權力分立制衡原則。

黨政人士說，總統認為，2000年3月24日的大法官釋字第499號，雖然旨在解釋1999年第5次修憲違憲，但同時揭示憲法的重要本質，也就是憲法的4項核心原則：民主共和國原則、國民主權原則、保障人民權利、權力分立與制衡原則；而這4項核心原則所共同形成的「自由民主憲政秩序」，正是憲法賴以存在的規範基礎。

黨政人士表示，第2個特質是中華民國憲法並非三權分立，而是五權分立，五院應相互尊重、相互制衡，賴總統循此論述現今立法院亂象，以及政院不得不在窒礙難行下提覆議或釋憲的為難。

黨政人士指出，賴總統演講時強調，不同於其他國家是三權分立，台灣是五權憲法體制、五院都一樣大，沒有誰大誰小、要互相尊重，這是憲法的精神。憲法第53條，行政院是國家最高行政機關，亦即所有行政的事務通通歸行政院負責。

黨政人士說，賴總統在演講舉例，立法院修正「財政收支劃分法」削減中央財源導致施政困難，修正「警察人員人事條例」影響現職及退休人員權益；修正「憲法訴訟法」則癱瘓大法官、司法院及人民憲法權利；修正「公職人員選舉罷免法」是變相提高罷免門檻，限縮民意監督以及憲法保障的民主參與。

黨政人士表示，針對國會通案統刪「114年度中央政府總預算」要求行政院自行刪減新台幣636億餘元，政院提出覆議遭立院藍白否決，賴總統依憲法賦予權責，召集五院會商國政、明確憲政分際，共尋解決之道。

黨政人士指出，第3個特質是憲法賦予人民選舉、罷免、創制、複決的直接民主力。賴總統強調，當五院失調或立院出現亂象時，憲法賦予公民權利可以行使直接民權，而台灣一路走來，公民力量也每每在關鍵時刻發揮強大影響力。

黨政人士表示，賴總統演講引述諾貝爾和平獎得主珍．亞當斯（Laura Jane Addams）名言，醫治民主之弊，唯有更民主。也就是民主的紛爭，要用更大的民主來解決。

黨政人士說，何謂更大的民主，賴總統強調就是公民的力量。過去從野百合、野草莓、太陽花、青鳥乃至大罷免，總是在關鍵時刻有公民的力量挺身而出，透過直接民權，守護民主台灣以及下一代的未來。

大罷免 中華民國憲法

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