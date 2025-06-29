團結國家第3講 黨政人士：總統解析憲法3特質

總統賴清德今天發表「團結國家十講」第3講，黨政人士指出，第3講解析憲法3特質，包括憲法擁有核心4原則，無法靠多數就推翻；中華民國憲法並非三權分立，而是五權分立，五院應相互尊重、相互制衡；憲法賦予人民選舉、罷免、創制、複決的直接民主力，公民運動引領台灣未來。

賴總統展開「團結國家十講」，今天前往新竹市出席「國際獅子會300B6區年度感恩餐會」，並以「憲政體制」為主題發表第3講，強調台灣社會歷經7次修憲，民主紛爭要用更大的民主來解決，並表示台灣在每個關鍵時刻都有公民力量挺身而出守護國家。

黨政人士指出，賴總統第3講解析憲法3項特質，第一是憲法擁有核心4原則，無法靠多數就推翻，包括保障人民權利與權力分立制衡原則。

黨政人士說，總統認為，2000年3月24日的大法官釋字第499號，雖然旨在解釋1999年第5次修憲違憲，但同時揭示憲法的重要本質，也就是憲法的4項核心原則：民主共和國原則、國民主權原則、保障人民權利、權力分立與制衡原則；而這4項核心原則所共同形成的「自由民主憲政秩序」，正是憲法賴以存在的規範基礎。

黨政人士表示，第2個特質是中華民國憲法並非三權分立，而是五權分立，五院應相互尊重、相互制衡，賴總統循此論述現今立法院亂象，以及政院不得不在窒礙難行下提覆議或釋憲的為難。

黨政人士指出，賴總統演講時強調，不同於其他國家是三權分立，台灣是五權憲法體制、五院都一樣大，沒有誰大誰小、要互相尊重，這是憲法的精神。憲法第53條，行政院是國家最高行政機關，亦即所有行政的事務通通歸行政院負責。

黨政人士說，賴總統在演講舉例，立法院修正「財政收支劃分法」削減中央財源導致施政困難，修正「警察人員人事條例」影響現職及退休人員權益；修正「憲法訴訟法」則癱瘓大法官、司法院及人民憲法權利；修正「公職人員選舉罷免法」是變相提高罷免門檻，限縮民意監督以及憲法保障的民主參與。

黨政人士表示，針對國會通案統刪「114年度中央政府總預算」要求行政院自行刪減新台幣636億餘元，政院提出覆議遭立院藍白否決，賴總統依憲法賦予權責，召集五院會商國政、明確憲政分際，共尋解決之道。

黨政人士指出，第3個特質是憲法賦予人民選舉、罷免、創制、複決的直接民主力。賴總統強調，當五院失調或立院出現亂象時，憲法賦予公民權利可以行使直接民權，而台灣一路走來，公民力量也每每在關鍵時刻發揮強大影響力。

黨政人士表示，賴總統演講引述諾貝爾和平獎得主珍．亞當斯（Laura Jane Addams）名言，醫治民主之弊，唯有更民主。也就是民主的紛爭，要用更大的民主來解決。

黨政人士說，何謂更大的民主，賴總統強調就是公民的力量。過去從野百合、野草莓、太陽花、青鳥乃至大罷免，總是在關鍵時刻有公民的力量挺身而出，透過直接民權，守護民主台灣以及下一代的未來。