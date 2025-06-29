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團結國家第3講 民眾黨：賴總統擁抱五權憲法讓人瞠目

中央社／ 台北29日電
總統賴清德（圖）29日上午出席「『團結國家十講』第三講－國際獅子會300B6區年度感恩餐會」致詞表示，台灣社會歷經7次修憲，民主紛爭要用更大的民主來解決，賴總統也特別提到，台灣在每個關鍵時刻都有公民力量挺身而出守護國家。中央社
總統賴清德（圖）29日上午出席「『團結國家十講』第三講－國際獅子會300B6區年度感恩餐會」致詞表示，台灣社會歷經7次修憲，民主紛爭要用更大的民主來解決，賴總統也特別提到，台灣在每個關鍵時刻都有公民力量挺身而出守護國家。中央社

總統賴清德今天發表「團結國家十講」第3講，民眾黨指出，賴總統曾說憲法是災難、主張廢監察院，現在竟擁抱五權憲法，讓人瞠目結舌；面對賴總統試圖透過大惡罷將台灣民主推向斷崖，只有人民勇敢站出來向綠色威權大聲說「不」，才能真正捍衛屬於全體台灣人的民主憲政。

賴總統展開「團結國家十講」，今天前往新竹市出席「國際獅子會300B6區年度感恩餐會」，並以「憲政體制」為主題發表第3講，強調台灣社會歷經7次修憲，民主紛爭要用更大的民主來解決，並表示台灣在每個關鍵時刻都有公民力量挺身而出守護國家。

台灣民眾黨下午透過媒體群組表示，憲政民主的核心是監督制衡，不是行政獨大，更不是總統專權。賴總統片面曲解憲政體制，只想專擅權力、永遠執政、不容監督；更荒謬的是，曾聲稱中華民國憲法是災難、力主廢除監察院的賴總統，現在竟擁抱五權憲法，讓人瞠目結舌。

民眾黨說，原以為賴總統會以人民關心的憲政改革為核心，落實民進黨長期以來主張廢除監察院，但非常遺憾，賴總統絕口不提廢除監察院的承諾。

民眾黨表示，民眾看到的是「選前承諾、選後違憲」，從25年從未修正的財劃法到總預算核實刪減，可看到民進黨將憲政民主所應奉為圭臬的監督制衡視如敝屣，一心只有民進黨的意志與利益。

民眾黨說，賴總統強調「議會多數的界線」，但2016年到2024年民進黨完全執政的8年，曾任行政院長、副總統的賴清德，是否曾針對民進黨多數時的鴨霸、濫權吭過一聲，當初把公投法鎖回鳥籠，不正是曾高喊公投民主的民進黨。

民眾黨表示，直到民進黨不再是國會多數，才又突然想用「界線」抗拒監督，這不但是忘了民主政治的「少數服從多數」真諦，更是徹徹底底的雙標。

民眾黨指出，賴總統不是治民主弊病的良醫，還一手將台灣的民主打進加護病房。面對賴總統試圖透過大惡罷將台灣民主推向斷崖，只有人民勇敢站出來向綠色威權大聲說「不」，才能真正捍衛屬於全體台灣人的民主憲政。

民進黨 台灣民眾黨

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