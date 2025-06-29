賴清德談制憲史翻車 藍黨團：不會查資料又談何治國？

賴清德總統今天「團結十講」第三講談「憲政體制」，表示中華民國憲法主文「制憲時沒有台灣代表」，引發熱議。國民黨立法院黨團表示，賴要不是不會找資料，要不就是故意說謊，又怎能期待治國？立法院藍、白過去一年聯手通過的許多法案，都是民進黨過去長期主張，批賴政府一年多來只會雙標、說謊，不會治國。

賴總統指出，中華民國當初制憲，包括五五憲草或1946年通過的中華民國憲法，「台灣是沒有派員參加的，一直到7次修憲，台灣人民才是修憲的主體」，建構了「以台灣為主體的民主憲政體制，民主就是人民作主的憲政體制。」

國民黨團說明，事實是當年台灣省共有18位各行各業的代表出席制憲，賴總統連制憲過程都可以搞錯，現在連利用Google搜尋資料的能力都沒有？還是賴清德要故意說謊，只為假造中華民國1949年前未實質統治台灣？若為意識型態、大惡罷公開說謊，是何等嚴重，賴總統應向國人說明清楚。

國民黨團提到，賴總統又說「國會改革法案」違憲、「財劃法」修正弱化地方、「憲法訴訟法」、「公職人員選舉罷免法」、「警察人員人事條例」、中央政府總預算等修法不符社會期待，國民黨團只問一句，當中眾多法案是否為民進黨過去長期主張？

國民黨團分析，為何賴總統一執政，全部被行政院鄙棄，甚至發動覆議及釋憲？原因只有一個，這些修法都是在實質的監督政府、強化地方政府及民眾權益及自主權，民進黨無法再利用這些法律控制人民、剝削地方政府，無法讓賴清德再大權獨攬，賴總統當然反對。

賴總統說大惡罷都是公民自主發起，那罷團、青鳥、民進黨公職自爆總統常與罷團領導人開會又是怎麼回事？而中選會為了大惡罷處處配合民進黨、配合民進黨團總召柯建銘等，這些都是自發性行為？誰是這些人的靠山，國人清清楚楚明明白白，就是賴總統。

國民黨團表示，賴總統執政一年多來，只會雙標、說謊、製造對立、清算人民、監控人民，今日總總言論更是突顯偽善及執政者的傲慢，呼籲大家7月26日站出來投下「不同意罷免票」，給民進黨、賴總統一個教訓，中華民國才有希望，台灣才有未來。