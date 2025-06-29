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台灣沒有參與通過憲法？他翻史料證明賴清德所說有誤

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
曾任國民黨發言人的林家興翻出史料，證明賴清德所說有誤。圖/林家興提供
曾任國民黨發言人的林家興翻出史料，證明賴清德所說有誤。圖/林家興提供

賴清德總統今天在團結國家十講中的第三講中說，1946年通過的中華民國憲法，「台灣是沒有派員參加的」，據曾擔任國民黨發言人的林家興說，這是徹底的、百分之百的事實錯誤。

至於賴總統也提到民國25年的「五五憲草」沒有台灣人參與，事實上當時台灣還是日本的殖民地。一邊是備受壓迫的次等公民，一邊是歷經政治啟蒙新生準備制憲，可以去翻翻當年的報紙輿論民情是如何選擇與看待。

林家興也翻出史料說，時至今日，藍綠不同黨派、民間各方對近代中國史、台灣史、中華民國史有不同立場、有不同歷史詮釋。無論原因出於對檔案史料的解讀還是政治立場，都還算是「正常」、可以論辯的範圍，可以理解。你要翻案也可以，各憑本事，但依照政治立場剪裁、刪除、顛覆歷史事實就太誇張了。

中華民國的國史館歷經多次政黨輪替依舊存在，它的歷史檔案也依然存在。根據國史館臺灣文獻館典藏的相關資料，制憲國民大會臺灣省代表名冊（國史館臺灣文獻館典藏，典藏號：00301990004012）上清清楚楚地記載了台灣省的制憲代表名單以及他們是如何被選出的。

他說，賴清德總統有個人獨特的史觀已經不是新聞，但不管你想當台灣人、中國人、中共人、中華民國人、日本人都好，拜託尊重一下基本的歷史事實，這些人的後人許多人也都還健在，聽到賴總統這樣扭曲歷史、抹煞先人的功績，他們做何感想？學術界及社會大眾看到一個當總統的可以如此沒有是非黑白，又該如何是好？

曾任國民黨發言人的林家興翻出史料，證明賴清德所說有誤。圖/林家興提供
曾任國民黨發言人的林家興翻出史料，證明賴清德所說有誤。圖/林家興提供
曾任國民黨發言人的林家興翻出史料，證明賴清德所說有誤。圖/林家興提供
曾任國民黨發言人的林家興翻出史料，證明賴清德所說有誤。圖/林家興提供
曾任國民黨發言人的林家興翻出史料，證明賴清德所說有誤。圖/林家興提供
曾任國民黨發言人的林家興翻出史料，證明賴清德所說有誤。圖/林家興提供

賴清德 團結國家十講 國史館 台灣人 中華民國憲法

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