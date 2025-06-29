賴總統指醫治民主唯有更民主 民眾黨反嗆賴是巫醫

賴清德總統今天發表「團結十講」第三講，談及當前我國國會亂象史無前例，並且引用諾貝爾和平獎得主勞拉・珍・亞當斯（Laura J. Adams）名言「醫治民主之弊，唯有更民主」。對此，台灣民眾黨表示，賴總統從來不是治民主弊病的良醫，根本是胡亂診治的巫醫，一手將台灣的民主打進加護病房。

賴總統上周啟動團結國家十講，今天在國際獅子會300B6區年度感恩餐會以「憲政體制」為主題發表第三講，談及立法院去年通過「立法院職權行使法」、刑法部分條文修正案，不僅侵犯總統、行政院的權利，同時也影響人民權利，最終經過判決違憲，「台灣史上從未發生通過法律，竟然被判決違憲，而且違反多個機關的憲法職權。」

民眾黨稍早發布聲明表示，憲政民主的核心是監督制衡，不是行政獨大，更不是總統專權，然而卻看到賴總統片面曲解憲政體制，只想專擅權力、永遠執政、不容監督，「一個聲稱中華民國憲法是災難的賴清德、一個力主廢除監察院的賴清德，現在竟然擁抱五權憲法，實在讓人瞠目結舌。」

民眾黨說，原本以為賴總統會以人民關心的憲政改革為核心，落實民進黨長期以來廢除監察院的主張，非常遺憾監察院已經淪為廢物院，賴總統顯然也是體會到「有多肥、多香、多好用」，絕口不提廢除監察院的承諾，對於真正落實民主監督制衡的國會改革法案，反倒是透過綠色大法官保護說謊官員，遂行賴總統的意志。

民眾黨批評，國人只有看到「選前承諾、選後違憲」，從25年從未修正的財政收支劃分法到總預算核實刪減，民進黨將憲政民主所應奉為圭臬的監督制衡視如敝屣，一心只有想著民進黨的意志與利益，如此墮落的專制心態，也難怪賴總統會把提出批評的異議都打成「雜質」。

民眾黨質疑，賴總統再三強調「議會多數的界線」，然而針對民進黨多數時期的鴨霸、濫權，時任行政院長、副總統賴清德是否吭過一聲，過去高喊公投民主的民進黨，後來透過修法將其鎖回鳥籠，直到民進黨不再是國會多數，才突然想要用「界線」抗拒監督，不但忘記民主政治的真諦「少數服從多數」，更是徹徹底底的雙標。

民眾黨表示，賴總統引用第一位女性諾貝爾和平獎得主勞拉・珍・亞當斯名言「醫治民主之弊，唯有更民主」，不過其專擅作為與獨裁思想才是「台灣民主當前的真正病灶」，賴總統口中更大的民主，只是為了獨裁專擅、不惜選輸翻桌，從來不是治民主弊病的良醫，根本是胡亂診治的巫醫，一手將台灣的民主打進加護病房。

民眾黨說，面對賴總統試圖透過惡罷將台灣民主推向斷崖，只有人民勇敢站出來向綠色威權大聲說不，才能真正捍衛屬於全體台灣人的民主憲政。