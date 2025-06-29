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賴總統指醫治民主唯有更民主 民眾黨反嗆賴是巫醫

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
賴清德總統「團結國家十講」第三講「憲政體制」上午在新竹登場，首先介紹中華民國憲法歷經七次修憲建構起以台灣為主體的民主共同意識。記者蘇健忠／攝影
賴清德總統「團結國家十講」第三講「憲政體制」上午在新竹登場，首先介紹中華民國憲法歷經七次修憲建構起以台灣為主體的民主共同意識。記者蘇健忠／攝影

賴清德總統今天發表「團結十講」第三講，談及當前我國國會亂象史無前例，並且引用諾貝爾和平獎得主勞拉・珍・亞當斯（Laura J. Adams）名言「醫治民主之弊，唯有更民主」。對此，台灣民眾黨表示，賴總統從來不是治民主弊病的良醫，根本是胡亂診治的巫醫，一手將台灣的民主打進加護病房。

賴總統上周啟動團結國家十講，今天在國際獅子會300B6區年度感恩餐會以「憲政體制」為主題發表第三講，談及立法院去年通過「立法院職權行使法」、刑法部分條文修正案，不僅侵犯總統、行政院的權利，同時也影響人民權利，最終經過判決違憲，「台灣史上從未發生通過法律，竟然被判決違憲，而且違反多個機關的憲法職權。」

民眾黨稍早發布聲明表示，憲政民主的核心是監督制衡，不是行政獨大，更不是總統專權，然而卻看到賴總統片面曲解憲政體制，只想專擅權力、永遠執政、不容監督，「一個聲稱中華民國憲法是災難的賴清德、一個力主廢除監察院的賴清德，現在竟然擁抱五權憲法，實在讓人瞠目結舌。」

民眾黨說，原本以為賴總統會以人民關心的憲政改革為核心，落實民進黨長期以來廢除監察院的主張，非常遺憾監察院已經淪為廢物院，賴總統顯然也是體會到「有多肥、多香、多好用」，絕口不提廢除監察院的承諾，對於真正落實民主監督制衡的國會改革法案，反倒是透過綠色大法官保護說謊官員，遂行賴總統的意志。

民眾黨批評，國人只有看到「選前承諾、選後違憲」，從25年從未修正的財政收支劃分法到總預算核實刪減，民進黨將憲政民主所應奉為圭臬的監督制衡視如敝屣，一心只有想著民進黨的意志與利益，如此墮落的專制心態，也難怪賴總統會把提出批評的異議都打成「雜質」。

民眾黨質疑，賴總統再三強調「議會多數的界線」，然而針對民進黨多數時期的鴨霸、濫權，時任行政院長、副總統賴清德是否吭過一聲，過去高喊公投民主的民進黨，後來透過修法將其鎖回鳥籠，直到民進黨不再是國會多數，才突然想要用「界線」抗拒監督，不但忘記民主政治的真諦「少數服從多數」，更是徹徹底底的雙標。

民眾黨表示，賴總統引用第一位女性諾貝爾和平獎得主勞拉・珍・亞當斯名言「醫治民主之弊，唯有更民主」，不過其專擅作為與獨裁思想才是「台灣民主當前的真正病灶」，賴總統口中更大的民主，只是為了獨裁專擅、不惜選輸翻桌，從來不是治民主弊病的良醫，根本是胡亂診治的巫醫，一手將台灣的民主打進加護病房。

民眾黨說，面對賴總統試圖透過惡罷將台灣民主推向斷崖，只有人民勇敢站出來向綠色威權大聲說不，才能真正捍衛屬於全體台灣人的民主憲政。

賴清德 濫權 民進黨 團結國家十講 台灣民眾黨

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