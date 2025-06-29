賴清德稱制憲沒台灣代表遭打臉 吳宗憲：為罷免頻說謊

賴清德總統「團結國家十講」第三講今在新竹登場，主講「憲政體制」，當中提到過去制憲時，台灣沒有派員參加，該言論一出也引發熱議。國民黨立委吳宗憲批評，賴總統現在為了罷免一直說謊，還是賴總統覺得只要不是民進黨派的就不是台灣的代表？

賴總統指出，中華民國當初制憲，包括五五憲草或1946年通過的中華民國憲法，「台灣是沒有派員參加的，一直到7次修憲，台灣人民才是修憲的主體」，建構了「以台灣為主體的民主憲政體制，民主就是人民作主的憲政體制。」

「總統不應該帶頭說謊」吳宗憲驚呼，當時台灣是有代表的，如果賴總統搞不清楚，可以上國民大會資料庫、國史館資料庫查找相關資料，總統現在說謊成性，之前已經被人踢爆好幾件，現在簡直是為了罷免一直說謊，還是賴總統覺得，只要不是民進黨派出去的，所以就不是台灣的代表？

國民黨立委林沛祥也批，當初台灣明明有18名代表，怎麼能說台灣人與當初制憲無關？這是推拖、偷換概念，顛倒是非的言詞，難免會讓人聯想有特定政治目的及利益，這又讓人想起賴總統曾說「中華民國憲法是災難」。