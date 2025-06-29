賴清德批立院修法無前例違憲 林沛祥：昨是今非又卸責

賴清德總統「團結國家十講」第三講今在新竹登場，他批評立法院修法是史無前例的違憲，自己當12年立委沒見過。國民黨立委林沛祥批評，很多法案民進黨自己也提過，還說是對立性反案，根本「換了屁股，換了腦袋」，真的是推卸責任的說法。

賴總統今批評在野黨過半的立法院表現，質疑立法院過去一年多來是否真的通過富國利民的法案，還是都在進行政治對立。他強調自己當過立法委員12年，從沒看過立法院通過一個法律竟然被判決違憲，而且侵犯那麼多部會的憲法職權，自己當12年立委沒見過。

林沛祥表示，會提「國會改革法案」是因為很明顯知道監察院已虛名化，國會調查權名存實亡，被大法官判違憲根本是政治操作，護航監察院、行政團隊；「財劃法」也是民進黨從在野就提的，而民進黨執政的行政院卻一直說現階段就是最好的版本，真的「換了屁股，換了腦袋。」另外，「選罷法」修法也都有法源依據，民進進黨自己也提過加身分證的版本。如此說是對立性法案，真的是推卸責任的說法。