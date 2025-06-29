快訊

MLB／紐郵狠批洋基輸得太難看 完全比賽才有機會贏運動家

彰化芳苑42歲女疑弒母 精神狀況不穩 被警逮竟反問「媽媽怎麼死的？」

醫治民主之弊唯有更民主 賴稱立院當前亂象史無前例

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
賴清德總統今（29日）在桃園發表團結國家十講的第三講。照片取自總統府直播畫面
賴清德總統今（29日）在桃園發表團結國家十講的第三講。照片取自總統府直播畫面

賴清德總統今（29日）在桃園發表團結國家十講的第三講，繼續推動大罷免，他說，「醫治民主之弊唯有更民主」，「民主的紛爭要用更大的民主來解決」，他形容立法院過去一年多來通過的爭議法案，被憲法法庭判決違憲，他擔任過4屆立委，從未看過立院通過的法律竟被判決違憲，台灣史上從來都沒有。

賴總統臚列在野聯盟在立院多數主導下通過的重大爭議法案，不僅造成朝野重大衝突，還被憲法法庭宣告違憲，但立院至今不改。

賴總統表示，憲法法庭去年判決，立法院修正通過的立法院職權行使法侵犯總統、行政院、司法院、考試院和監察院的權力，也影響人民的權利，經憲法法庭判決違憲。

賴總統說，「我當過立法委員12年，我當過4屆立委，我沒有看過立法院會通過一個法律，竟然被判決違憲而且侵犯那麼多機關的憲法職權，從來都沒有，台灣有史以來從來都沒有。」

賴總統昨在民進黨全代會稱，藍白在野聯盟影響政府運作與國家進步發展，中國又文攻武嚇不斷，台灣人民有感於國家安危，不但有「青鳥」飛出，公民也自主發起大罷免，民進黨必須與公民同行，一起承擔守護國家的責任。

賴總統今在團結國家十講的憲政體制篇，稱立法院的多數在野聯盟推動爭議法案，已經遭憲法法庭宣告違憲，而憲法還賦予公民擁有直接民權；他將大罷免行動與1990年代起的野百合學運、野草莓運動、太陽花運動和青鳥行動並列，稱這是公民根據憲法賦予的直接民權，深化台灣民主、守護國家，同時也會決定未來國家發展的方向。

賴總統引述諾貝爾和平獎主亞當斯（Laura Addams）所說「醫治民主之弊唯有更民主」，他說，「立院這個情況，屬於民主的問題，只有更民主才能解決，讓國家更進步。」他也曾說過，民主的紛爭要用更大的民主來解決，包含經由憲法法庭判決進一步鞏固憲政體制，以及公民行使直接民權。

賴總統表示，投入大罷免行動的公民很多都是上班族、在學學生，或者家庭主婦；他們自動自發，這沒有任何一政黨可主導或者阻止；這些民眾根據的是憲法賦予的直接民權，「我認為這是深化台灣民主的運動，守護國家的運動，同時也會決定未來國家發展的方向。

賴清德 民進黨 憲法法庭 大罷免 團結國家十講

延伸閱讀

疑中密謀撞蕭美琴失敗…吳思瑤：提案譴責中國暴力 藍白支持嗎?

批立院修法史無前例違憲 賴清德：當12年立委沒見過

影／全台大罷免 盧秀燕嗆：這是無差別、報復性行動

大罷免熱戰商家掛看板意願低 罷免與反罷都在搶移動看板

相關新聞

總統稱制憲大會台灣沒派代表參加 藍：百分百事實錯誤

賴清德總統今展開國家團結第三講時提到，1946年通過的中華民國憲法，「台灣是沒有派員參加的」。國民黨前發言人林家興指出，...

新竹第三講 賴清德稱大罷免：醫治民主之弊唯有更民主

賴清德總統「團結國家十講」今到新竹市第三講，主題聚焦憲政體制，除詳述憲法如何經歷七次增修，也分析、批判藍白過去一年在立院...

批立院修法史無前例違憲 賴清德：當12年立委沒見過

賴清德總統「團結國家十講」第三講今在新竹登場，他批評在野黨過半的立法院表現，質疑立法院過去一年多來是否真的通過富國利民的...

賴清德稱制憲沒台灣代表遭打臉 吳宗憲：為罷免頻說謊

賴清德總統「團結國家十講」第三講今在新竹登場，主講「憲政體制」，當中提到過去制憲時，台灣沒有派員參加，該言論一出也引發熱...

當12年立委沒見過 賴清德總統批立院修法違憲史無前例

賴清德總統「團結國家十講」第三講「憲政體制」上午在新竹登場，賴清德批評在野黨過半的立法院表現，質疑立法院過去一年多來是否...

賴清德批立院修法無前例違憲 林沛祥：昨是今非又卸責

賴清德總統「團結國家十講」第三講今在新竹登場，他批評立法院修法是史無前例的違憲，自己當12年立委沒見過。國民黨立委林沛祥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。