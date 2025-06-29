醫治民主之弊唯有更民主 賴稱立院當前亂象史無前例

賴清德總統今（29日）在桃園發表團結國家十講的第三講，繼續推動大罷免，他說，「醫治民主之弊唯有更民主」，「民主的紛爭要用更大的民主來解決」，他形容立法院過去一年多來通過的爭議法案，被憲法法庭判決違憲，他擔任過4屆立委，從未看過立院通過的法律竟被判決違憲，台灣史上從來都沒有。

賴總統臚列在野聯盟在立院多數主導下通過的重大爭議法案，不僅造成朝野重大衝突，還被憲法法庭宣告違憲，但立院至今不改。

賴總統表示，憲法法庭去年判決，立法院修正通過的立法院職權行使法侵犯總統、行政院、司法院、考試院和監察院的權力，也影響人民的權利，經憲法法庭判決違憲。

賴總統說，「我當過立法委員12年，我當過4屆立委，我沒有看過立法院會通過一個法律，竟然被判決違憲而且侵犯那麼多機關的憲法職權，從來都沒有，台灣有史以來從來都沒有。」

賴總統昨在民進黨全代會稱，藍白在野聯盟影響政府運作與國家進步發展，中國又文攻武嚇不斷，台灣人民有感於國家安危，不但有「青鳥」飛出，公民也自主發起大罷免，民進黨必須與公民同行，一起承擔守護國家的責任。

賴總統今在團結國家十講的憲政體制篇，稱立法院的多數在野聯盟推動爭議法案，已經遭憲法法庭宣告違憲，而憲法還賦予公民擁有直接民權；他將大罷免行動與1990年代起的野百合學運、野草莓運動、太陽花運動和青鳥行動並列，稱這是公民根據憲法賦予的直接民權，深化台灣民主、守護國家，同時也會決定未來國家發展的方向。

賴總統引述諾貝爾和平獎主亞當斯（Laura Addams）所說「醫治民主之弊唯有更民主」，他說，「立院這個情況，屬於民主的問題，只有更民主才能解決，讓國家更進步。」他也曾說過，民主的紛爭要用更大的民主來解決，包含經由憲法法庭判決進一步鞏固憲政體制，以及公民行使直接民權。

賴總統表示，投入大罷免行動的公民很多都是上班族、在學學生，或者家庭主婦；他們自動自發，這沒有任何一政黨可主導或者阻止；這些民眾根據的是憲法賦予的直接民權，「我認為這是深化台灣民主的運動，守護國家的運動，同時也會決定未來國家發展的方向。