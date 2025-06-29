新竹第三講 賴清德稱大罷免：醫治民主之弊唯有更民主

賴清德總統「團結國家十講」今到新竹市第三講，主題聚焦憲政體制，除詳述憲法如何經歷七次增修，也分析、批判藍白過去一年在立院推動的法案，並提到去年的青鳥行動與侵擾政壇多時的大罷免行動，目的是在恢復國家秩序，阻止共產黨併吞，守護國家，這些力量沒有政黨有辦法主導，也沒有政黨有辦法阻止，是憲法直接民權，也會決定國家未來方向。

賴清德說，今天的主題是憲政體制，希望藉此跟社會對話，讓社會了解各項議題政府的立場跟政策，尋求各界與政府合作，讓國家更安全、更美好。

賴清德先詳述我國憲法歷經七次修憲的過程，並介紹五院的功能，介紹行政院時，他說，行政院為國家最高行政機關，所有行政事項都歸該院負責，行政院對立院決議的議案，得經總統核可，移請立院復議，這是行政院的權力。

談到立法院時，賴清德說，立院有議決權，如總統發布緊急命令要立院同意，不過，他提到，增修條文立院與集會時得聽取國情報告，不能命令或限制總統到立報告的情況，總統也沒有權力直接去立院報告。

此外，賴清德指出，憲法17條指出，人民有選舉、罷免、創制、複決之權，如今，在野黨在立院過半，過去一年多做了哪些事？有沒有符合民眾需要？是不是真的通過福國利民的法案，還是都是政治對抗的法案？

賴清德舉例，他去年520宣誓就職後，528立院通過立院職權行使法與刑法部分條文修正，這不僅侵犯總統、行政院的權利，也影響人民權利，最終經判決違憲，台灣史上從未發生立院通過一條法律，竟被判決違憲而且，並違反多個機關的憲法職權。

賴清德說，影響總統的部分，造成總統國情報告常態化，但總統並無定期到立院國情報告的憲法義務；影響行政院部分，「反質詢、藐視國會」等作為均逾越立委憲法質詢權與其範圍，也違反憲法權力分立原則與制衡原則。

至於藍白修正的財政收支劃分法，大幅調整中央與地方財源分配比例，因此，行政院覆議主張此舉大幅削減中央財源，為整體檢討中央及地方事權分配，導致中央施政困難，讓財政弱勢地區更難取得資源，擴大城鄉差距，違背立法初衷。

關於選罷法的修正，賴清德說，當中新增罷免連署需付身分證影本相關條文，另針對偽造、假冒提議或連署者處五年以下、拘役或一百萬元以下罰金；行政院覆議認為修法程序昌促，且變相提高門檻，限縮民意監督，削弱憲法保障的民主參與。

賴清德引用諾貝爾和平獎得主勞拉・珍・亞當斯（LauraJane Addams）的名言「醫治民主之弊，唯有更民主。」（The cure for the ills of Democracy is more Democracy），強調民主的紛爭，要用更大的民主來解決。

賴清德說，台灣在每個關鍵時刻，都有公民團體站出來，包括野百合學運、野草莓運動、太陽花學運、青鳥行動、大罷免等，很多參加者都是上班族、學生、家庭主婦，這些力量沒有政黨有辦法主導也沒有政黨有辦法阻止，都是為了國家站出來。

賴清德說，2025大罷免行動目的是在恢復國家秩序，阻止共產黨併吞，台灣目前面臨中共威脅，台海穩定是世界和平的必要元素，而是國際社會關注的問題。他先前召開國安高層會議，定位中國為境外敵對勢力，並提出17項因應策略。