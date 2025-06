新竹第三講 賴清德稱大罷免：醫治民主之弊唯有更民主

賴清德總統「團結國家十講」今到新竹市第三講,主題聚焦憲政體制,除詳述憲法如何經歷七次增修,也分析、批判藍白過去一年在立院推動的法案,並提到去年的青鳥行動與侵擾政壇多時的大罷免行動,目的是在恢復國家秩序,阻止共產黨併吞,守護國家,這些力量沒有政黨有辦法主導,也沒有政黨有辦法阻止,是憲法直接民權,也會決定國家未來方向。

賴清德說,今天的主題是憲政體制,希望藉此跟社會對話,讓社會了解各項議題政府的立場跟政策,尋求各界與政府合作,讓國家更安全、更美好。

賴清德先詳述我國憲法歷經七次修憲的過程,並介紹五院的功能,介紹行政院時,他說,行政院為國家最高行政機關,所有行政事項都歸該院負責,行政院對立院決議的議案,得經總統核可,移請立院復議,這是行政院的權力。

談到立法院時,賴清德說,立院有議決權,如總統發布緊急命令要立院同意,不過,他提到,增修條文立院與集會時得聽取國情報告,不能命令或限制總統到立報告的情況,總統也沒有權力直接去立院報告。

此外,賴清德指出,憲法17條指出,人民有選舉、罷免、創制、複決之權,如今,在野黨在立院過半,過去一年多做了哪些事?有沒有符合民眾需要?是不是真的通過福國利民的法案,還是都是政治對抗的法案?

賴清德舉例,他去年520宣誓就職後,528立院通過立院職權行使法與刑法部分條文修正,這不僅侵犯總統、行政院的權利,也影響人民權利,最終經判決違憲,台灣史上從未發生立院通過一條法律,竟被判決違憲而且,並違反多個機關的憲法職權。

賴清德說,影響總統的部分,造成總統國情報告常態化,但總統並無定期到立院國情報告的憲法義務;影響行政院部分,「反質詢、藐視國會」等作為均逾越立委憲法質詢權與其範圍,也違反憲法權力分立原則與制衡原則。

至於藍白修正的財政收支劃分法,大幅調整中央與地方財源分配比例,因此,行政院覆議主張此舉大幅削減中央財源,為整體檢討中央及地方事權分配,導致中央施政困難,讓財政弱勢地區更難取得資源,擴大城鄉差距,違背立法初衷。

關於選罷法的修正,賴清德說,當中新增罷免連署需付身分證影本相關條文,另針對偽造、假冒提議或連署者處五年以下、拘役或一百萬元以下罰金;行政院覆議認為修法程序昌促,且變相提高門檻,限縮民意監督,削弱憲法保障的民主參與。

賴清德引用諾貝爾和平獎得主勞拉・珍・亞當斯(LauraJane Addams)的名言「醫治民主之弊,唯有更民主。」(The cure for the ills of Democracy is more Democracy),強調民主的紛爭,要用更大的民主來解決。

賴清德說,台灣在每個關鍵時刻,都有公民團體站出來,包括野百合學運、野草莓運動、太陽花學運、青鳥行動、大罷免等,很多參加者都是上班族、學生、家庭主婦,這些力量沒有政黨有辦法主導也沒有政黨有辦法阻止,都是為了國家站出來。

賴清德說,2025大罷免行動目的是在恢復國家秩序,阻止共產黨併吞,台灣目前面臨中共威脅,台海穩定是世界和平的必要元素,而是國際社會關注的問題。他先前召開國安高層會議,定位中國為境外敵對勢力,並提出17項因應策略。