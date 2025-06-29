批立院修法史無前例違憲 賴清德：當12年立委沒見過

賴清德總統「團結國家十講」第三講今在新竹登場，他批評在野黨過半的立法院表現，質疑立法院過去一年多來是否真的通過富國利民的法案，還是都在進行政治對立。他強調自己當過立法委員12年，從沒看過立法院通過一個法律竟然被判決違憲，而且侵犯那麼多部會的憲法職權，痛批「立法委員職權行使法」違憲在台灣是史無前例。

賴清德在演說開頭耗時逾20分鐘，詳細回顧中華民國憲法修法過程。他表示，中華民國憲法源於1936年的「五五憲草」，反映三民主義、五權憲法思想，1947年12月25日正式實施，但「不是有憲法就有憲政，不是有憲法就有民主的憲政體制。」

賴清德指出，1946年頒布憲法後不到兩年，1948年就頒布動員戡亂時期臨時條款，1949年5月20日實施戒嚴長達38年，「國家機器變成壓迫人權，這段時間也是台灣的白色恐怖黑暗時期。」所幸台灣社會具有追求民主的決心，並沒有因困難而退縮，經過1990年野百合學運，台灣後來經歷七次修憲，「都是先烈的血汗」。

賴清德提到，第五次修憲當時是國民大會自己發動，內容是國大代表延任兩年，改由比例代表制產生300人，但最後釋字第499號解釋認定修憲無效。原因是大法官解釋「憲法本質重要的條文是不可以改的」，包括民主共和國原則、國民主權原則、權力分立制衡原則、保障人權原則等重要原則，「代表議會政治、民主政治的議會多數界限，不是表決多數贏就可以了。」

賴清德指出，包括五五憲草或1946年通過的中華民國憲法，「台灣是沒有派員參加的，一直到7次修憲，台灣人民才是修憲的主體」，建構了「以台灣為主體的民主憲政體制，民主就是人民作主的憲政體制。」

在細數各部會憲法職權後，賴清德話鋒一轉，批評在野黨過半數的立法院表現，「是不是有真的通過富國利民的法案，還是都是一些政治對立的法案？」

賴清德表示，立法院在他宣誓就職後，通過「立法委員職權行使法」及「刑法」部分條文修正案，引發社會很大的衝突，這些法案後來被大法官憲法法庭判決違憲，「這是很可惜的，花了這麼大的功夫，造成朝野那麼大的衝突。」

賴清德直言，「我當過立法委員12年，擔任過三屆立法委員，沒有看過立法院會通過一個法律，竟然被判決違憲，而且侵犯了那麼多院的憲法職權。從來都沒有，台灣有史以來從來都沒有。」

他批評立法院沒有反省，後來又分別通過「財政收支劃分法、「憲法訴訟法」、「公職人員選舉罷免法」、「警察人員人事條例」、中央政府總預算等法案，質疑「過半的在野聯盟在立法院的表現有沒有符合社會的期待？」