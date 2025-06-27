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批破壞族群團結 國民黨質疑賴清德：客家人也是雜質？

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
賴清德總統啟動下鄉「團結國家十講」，日前到桃園市客家青年會進行第二講「團結」，發表罷免是「打掉雜質說」。記者季相儒／攝影
賴清德總統啟動下鄉「團結國家十講」，日前到桃園市客家青年會進行第二講「團結」，發表罷免是「打掉雜質說」。記者季相儒／攝影

國民黨今日表示，賴清德總統說閩南話才是「台灣話」？客家人不是雜質，拒絕創造一言堂。國民黨表示，日前賴清德於桃園客家青年會發表團結十講。期間，賴清德面對客家鄉親詢問「我講台灣話，你們聽得懂嗎？」不僅忽視台灣多元的族群與語言，更令人擔憂他作為國家元首，卻還搞語言對立、撕裂族群？

國民黨指出，客家人是台灣的一部分，客家話當然是台灣話、台灣語言，更諷刺的是，就在今年3月行政院的國情簡報中，政府才強調語言多樣性對台灣文化的重要性，提出「保存本土語言、促進族群平等」的政策方向，如今賴清德卻親自破壞這份承諾。

國民黨質疑，大罷免搞一言堂，現在連客家人也是雜質？從大罷免期間試圖壓制異己，到口出狂言聲稱把雜質打掉才叫團結，到如今對語言與族群的輕視，賴清德的言論與行動令人擔心台灣是否正走向一言堂式的政治環境？

國民黨強調，真正的民主，不是強迫所有人講同一種語言，而是尊重每一種語言、每一種身分。身為總統，賴清德應該誠實地說出「不好意思，我不會講客家話」，或「我客家話講得不好」，才是真正有包容力、尊重多元文化的國家元首。

國民黨總結，每個族群、每種語言都蘊含了各自的文化，也代表了台灣這個社會的多元與活力，7月26日務必要一起站出來，大聲說「我們不同意賴清德抹滅與自己不同的聲音，726投不同意罷免。」

賴清德 語言 客家話 客家人 國民黨

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