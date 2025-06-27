潘孟安圓賴總統「雜質說」沒指任何人 傅崐萁：國家不宜太多淬煉

總統府秘書長潘孟安今率大法官被提名人赴立法院，先後拜會院長韓國瑜、國民黨立院黨團。潘孟安被媒體問及賴清德總統日前提出的「雜質說」是否指在野黨立委，潘替賴總統解釋，稱沒有指任何人，百煉成鋼是一種形容。國民黨團總召傅崐萁則表示，國民希望安居樂業，「可能國家不宜有太多的淬煉」。

潘孟安今率司法院長被提名人蔡秋明、司法院副院長大法官被提名人蘇素娥，以及大法官被提名人蕭文生、鄭純惠、林麗瑩、陳慈陽、詹鎮榮等，先後拜會韓國瑜及國民黨團。

然而，逢賴清德日前提出雜質說，引起在野黨不滿，潘孟安本次拜會成朝野暗自言語較勁的會面。潘被問到賴總統雜質說，是否指在野黨立委；潘表示，這次大法官被提名人的拜會，聚焦在此，避免被帶歪樓，賴總統是形容打鐵，百煉成鋼，這只是形容，沒有講誰或是任何事情。

傅崐萁說，全國多數國人期待維持死刑，但從大法官做出死刑須一致決的憲法判決後，造成在過去傷痛上灑鹽，甚至泯滅人性的凶犯逃脫死刑判決，這一題是本次國會詢答的必考題。

傅崐萁指出，國民希望安居樂業，國家不宜有太多的淬煉，大家各行各業努力工作，人民生活不易，國家希望能夠休養生息，這是人民共同的期待。至於怎樣淬煉，有什麼樣的雜質，這且看心田，相信國民黨立委應都優秀，也是經由人民票選出來的國會議員，包括民進黨、民眾黨、無黨籍跟國進黨，都是2300萬台灣人民共同選出來的國會議員，相信裡面沒有所謂的雜質。

傅崐萁表示，如果某些立委是雜質的話，選其國民是不是也是雜質？所以希望這事不要在國內，再有相關的高層人物再提，因為現在台灣需要的是團結。誠摯呼籲，今由潘孟安帶隊，也是賴總統身邊的關鍵人物，有任何時間要來舉行團結國人的國是會議，國民黨團都很誠摯的，在不設條件的情況之下，願意來參與共商國是、共體時艱，共同解決國家面對難題，讓人民能夠度過國際重大的危機考驗。

傅崐萁語帶玄機，表示潘孟安今天是頂著鋼盔來到國民黨團，「我們一直都和顏悅色」，潘孟安也是老朋友、立法院的老同事，今天回娘家，誠摯希望潘孟安，「能夠常常回立法院，多溝通，多良善，相信對國家是絕對有正面的幫助」。

此外，傅崐萁在致詞中，表示朝野須攜手同心，國際局勢對台灣有非常重大的考驗，各地戰爭頻傳，經濟隱憂多，出口廠商面臨嚴峻的考驗。誠摯希望同心協力，團結台灣2300萬人，因應國家可能碰到的難題，大家一起攜手同心解決，朝野能夠有共識，放下任何歧見，共商國是。