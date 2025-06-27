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嗆賴清德 許宇甄：我們6成民眾是雜質 你又算什麼

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
賴清德總統日前提出「雜質說」引發爭議，國民黨立委許宇甄今在國是論壇發言，嗆賴清德「你口中的『雜質』究竟是指誰？是那60%沒有投票給你的台灣人民？還是反對大罷免的國民？抑或是反對政府濫權的在野黨立委呢？身為一國之元首，竟將反對者視為『雜質』，請問你又算什麼呢？」圖／許宇甄辦公室
賴清德總統日前提出「雜質說」引發爭議，國民黨立委許宇甄今在國是論壇發言，嗆賴清德「你口中的『雜質』究竟是指誰？是那60%沒有投票給你的台灣人民？還是反對大罷免的國民？抑或是反對政府濫權的在野黨立委呢？身為一國之元首，竟將反對者視為『雜質』，請問你又算什麼呢？」圖／許宇甄辦公室

賴清德總統日前提出「雜質說」引發爭議，國民黨立委許宇甄今在國是論壇發言，嗆賴清德「你口中的『雜質』究竟是指誰？是那60%沒有投票給你的台灣人民？還是反對大罷免的國民？抑或是反對政府濫權的在野黨立委呢？身為一國之元首，竟將反對者視為『雜質』，請問你又算什麼呢？」

許宇甄說，賴清德近日在公開演說中，以「打鐵鑄劍」比喻民主進程，聲稱要透過選舉與罷免來「打掉雜質」，塑造「鋼鐵般的意志」。這種專制政權才會出現的用詞，不只是對多元社會的否定，更是對自由民主價值的嚴重背叛，這種極權獨裁的言論，是對反對者毫不掩飾的恐嚇與威脅，更是對民主制度扭曲與背離。

許宇甄表示，早在六年前，總統副總統大選期間，賴清德便曾高舉「打掉一中雜質」作為其政治主張，如今重提「打掉雜質」，不僅比喻粗糙，更嚴重的是透露出他的獨裁思維與權力慾望。歷史上最擅長使用「去雜質」說法的，正是賴清德時常譴責的中國共產黨。毛澤東曾在延安整風時說：「黨內還有不少雜質，要靠整風來清除。」而今天的賴清德，以選票為工具，號稱要「打掉雜質」。賴清德與毛澤東的邏輯完全一致，難道賴清德也是中共同路人嗎？

許宇甄強調，她要嚴正質問賴清德：「你口中的『雜質』究竟是指誰？是那60%沒有投票給你的台灣人民？還是反對大罷免的國民？抑或是反對政府濫權的在野黨立委呢？身為一國之元首，竟將反對者視為『雜質』，請問你又算什麼呢？」

許宇甄說，現代民主的真正的精神，在於「尊重差異、包容多元」但在賴清德口中的「民主」，越來越像是為了排除異己，製造社會對立所包裝的政治工具。他將「純化」當作目標，這種治理邏輯，是對民主的扭曲、更是對社會共識的破壞。

許宇甄認為，一個沒有異議聲音的社會，從來不是進步的象徵，而是倒退的起點。賴清德為了奪取國會主導權，不惜親自下場主導大罷免，濫用國家資源與行政權力，對在野黨展開全方位的政治清算，這不是民主的強化，而是對民主的背叛，不是政治參與深化，而是把選票當作清除異己的武器，他所指向的不再是民主，而是通往專制獨裁的回頭路。

許宇甄總結，她要嚴正呼籲賴清德，立刻將與自己不同的聲音，貶為雜質的發言公開道歉，並正視自己言語對社會撕裂帶來的深層傷害。若真的有誠意促進台灣的團結，應該回到民主正軌、擁抱多元、尊重異議。「我不是雜質，7月26日我不同意罷免。」

雜質 賴清德 大罷免

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