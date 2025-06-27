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游盈隆：賴總統十講必有血有肉 正中愁無反罷論述的藍營下懷

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
台灣民意基金會董事長游盈隆。圖／聯合報系資料照片
台灣民意基金會董事長游盈隆。圖／聯合報系資料照片

大罷免7月26日投票，台灣民意基金會董事長游盈隆認為，這是一場台灣意識與中國意識的對決；賴清德總統的「團結國家十講」讓選情加速白熱化。賴總統還有八講，每一講如果沒有驚天動地，也必定有血有肉，藍營正愁沒有反罷免論述和主題，這樣一來不是正中下懷？

游盈隆昨透過臉書表示，光陰似箭，自6月20日中選會確認國民黨24立委進入第三階段罷免，7月26日投票，至今已一周。過去這七天，藍綠陣營可謂鑼鼓喧天。尤其是賴總統6月21日開場的「團結國家十講」，只完成兩講，各方反應出奇激烈，選情正加速白熱化。

游盈隆說，對這場關係24席國民黨立委政治生命的大罷免，一個重要問題是：選情熱比較好？還是冷比較好？他的觀察是，選情冷對綠比較好，選情熱對藍比較好。過去幾個月，從某個角度看，綠營支持者宛如發動一次成功的夜襲，藍營猝不及防，讓野火燎原。現在，選情在很短時間內激化，原本冷眼旁觀的藍營支持者和中性選民被捲入的機率大增。

游盈隆表示，賴總統的兩場演講，一場論國家，一場論團結，綠營支持者聽得眉飛色舞，藍白陣營聽的是怒不可遏。正是一樣看花兩樣情。他覺得，賴總統打開天窗說亮話，勇於碰觸台灣今日政治上最根本問題，展現國家領導人應有的風範與高度，走出屬於自己的路線，是值得肯定和讚揚的。

游盈隆說，在野黨面對大罷免巨大壓力，借力使力，原本稀鬆平常的「鑄劍論」、「雜質說」都可任意牽連成罪大惡極，也使得理性嚴肅的討論變得不可能。

賴總統的「團結國家十講」還有八講，游盈隆表示，如果沿著目前的基調，每一講如果沒有驚天動地，也必定有血有肉，藍營正愁沒有反罷免論述和主題，「這樣一來不是正中下懷嗎？」

游盈隆說，就讓台灣認同與台灣意識全面引爆吧。讓中國認同與中國意識放在陽光下檢視，放在台灣整體政治發展的歷史脈絡下去檢視，台灣社會需要這一場徹底的論戰；如此一來，或許大罷免才會找到其真正的意義與價值。

游盈隆 大罷免

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