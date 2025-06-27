學生被罵「雜質」 蔣萬安沉痛安慰「萬安叔叔也是雜質」

賴清德總統「雜質說」引發爭議，因彰化發生校園學生被罵「雜質」恐造成校園霸凌？對此，蔣萬安上午受訪指出，如果屬實「大人們很抱歉」，沒有人應該被霸凌，「所以我要跟這位孩子說，如果是雜質，萬安叔叔也是雜質」。

台北市長蔣萬安昨天針對賴清德「雜質說」受訪指出，如果依照賴清德總統的說法，將不同意見、不同立場的人，都當成雜質，甚至要被打掉的雜質，那賴總統在其他許多人眼中也是不同意見、不同立場的人，難道也要被稱為雜質嗎？

由於「雜質說」發酵，彰化縣議員曹嘉豪這兩天接到選民詢問，孩子在學校被同學說是「雜質」，算校園霸凌嗎？

蔣萬安上午參加114 年台北市民政團隊聯合頒獎典禮受訪，對於彰化學校有小朋友被罵「雜質」，他說，對於這個事情的經過，他並不清楚，但是如果屬實，「我想跟這位在校園被其他人稱作雜質的孩子說，這個世界應該是多元包容的」。

蔣萬安接著說，大人們很抱歉，「很抱歉，我們大人們並沒有把這個世界打造成這個樣子」，每一個人都是獨一無二的，都不應該因為自己的不同，而被其他人稱作雜質，被其他人「打掉」，也沒有人應該被霸凌，「所以我要跟這位孩子說，如果是雜質，萬安叔叔也是雜質」。