賴清德「打掉雜質」爭議 黃暐瀚：不是指在野黨 而是6個字

賴清德總統啟動「團結國家十講」，第二講桃園場的「打掉雜質」惹議。要談團結，卻脫口說出「打掉雜質」，眼下馬上就要罷免，政治評論員黃暐瀚表示，賴總統會被在野黨不滿，那是意料中事。講話的人是賴總統，後續各界的反彈與部分國人的情緒，賴總統得自己扛；他的看法是，打掉「不反共、不護台」的非主流民意。

黃暐瀚在臉書表示，賴總統的演說，引前總統蔡英文的「四個堅持」為例，證明台灣超過77%民意支持「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」；超過85% 支持 「台灣的未來由2300萬人決定」。所以，總統認為「兩岸同屬一中」並非台灣「主流民意」，這也正是賴總統2019年曾經說過「打掉一中雜質」的核心理念。

他說，因為是主流民意，所以選舉（罷免）當然會贏。所以「打掉」是指在選舉中「輸掉」，而不是被打入地獄或奪走生存權。民主國家，少數民意（主張兩岸一中）依舊有權存在，只不過這樣的主張不會勝選，也無法執政。

黃暐瀚表示，反毒、反詐、反黑金，要反的不是哪個「人」，而是這些「事」。只要不販毒、不詐騙、不搞黑金，自然不會成為被打擊的對象。這就是他所謂「指的不是在野黨」的意思，賴總統指的是「兩岸同屬一中」的想法、態度和主張，而不是哪一個人，或哪一個黨。

有人質疑「明明就是在講在野黨」，黃暐瀚表示，在野黨一樣也能反共、能護台，「兩蔣時期的國民黨，就非常反共護台」，與執政黨站在一樣的基礎上，去爭取更多選民的認同。「反被罷最好的方法，就是反共、反侵略、反併吞」。

黃暐瀚表示，國民黨一旦在「反併吞護主權」的立場上不落下風了、甚至比綠營更反共，自然可以在經濟能源民生等議題上，去與民進黨一較高下。

誰來決定誰反共？誰護台？黃暐瀚表示，能決定的，不是賴清德，也不是哪個人，而是台灣的「民意」。

黃暐瀚表示，賴清德有自信「反共、反侵略、反併吞」是台灣「主流民意」，如果最後選舉的結果卻證明，多數台灣人其實「不反共、不反侵略、不反併吞」，只要兩岸不打仗，和平統一也可以的話，賴清德的「主張」自然會在選舉過後（主要是總統選舉），變成「被打掉的雜質」。

所以，黃暐瀚表示，能決定什麼「主張」是雜質（非主流）的，並不是賴清德，而是台灣民意。

黃暐瀚表示，你可以說賴總統天真，希望藍軍（中華民國派、反共）和綠營（台派、護台）一起團結，一起反共護台。不過罷免當前，求團結談何容易？眼下，誰都無法接受誰。

他說，他一直覺得，台灣也未必非得「反共」不可，只要對岸放棄併吞中華民國（主權）、放棄侵略台灣（軍事），兩岸自然可以「對等尊嚴地交流」，在沒有戰爭威脅下，兩岸的人民，該是多麼和平？多麼愉快？反的不是「中共」，反的是「侵略與併吞」。