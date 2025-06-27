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賴清德「雜質」說 李艷秋解讀3重點：感謝他發動罷免才知政府腐爛至此

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
圖為賴總統24日出席桃園客家論壇進行「團結國家十講」系列演講。本報資料照片
圖為賴總統24日出席桃園客家論壇進行「團結國家十講」系列演講。本報資料照片

大罷免7月26日投票，賴清德總統隨即啟動「團結國家十講」，第二講桃園場的「打掉雜質」引譁然。資深媒體人李艷秋在「李艷秋的新聞夜總會」臉書粉專表示，感謝賴總統發動大罷免。

「賴清德總統團結宣講第二講，出事了」，李艷秋表示，賴總統說「要透過一次次的選舉罷免，像鑄劍...打掉雜質，粹煉出捍衛主權、守護民主的意志」。總統府新聞稿刪掉「打掉雜質」4個字，要求外界不要過度解讀這句話，而據記者現場觀察，投影片也沒有這4個字，賴總統是看著投影片念原文時，自己脫稿加上的。

既然總統府要大眾不要過度解讀「打掉雜質」這句話，李艷秋表示，就來「適度」解讀，她分析有3個涵義。第一，脫稿才是重點，賴總統把原本不在文稿上的「用選舉罷免打掉雜質」，夾在鑄劍的段落中，流暢不突兀，想必經過事前的演練；這是他整場演講最想說的話，最想傳達的訊息，總統府擦脂抹粉刻意淡化是因為看到外界反應不佳，並不代表總統認為自己說錯話。

第二，賴總統要護台派團結反共的中華民國派。李艷秋表示，護台派其實就是台獨派，賴總統到現在不敢明目張膽的說，不是怕中共，是怕美國。至於被賴總統青睞的中華民國反共派，這一派的代表人物就是蔣中正不是嗎？

她問，賴總統為什麼還要拆掉中正紀念堂，改掉中正路呢？這是哪門子團結呢？「其實他心裡真正想的，中華民國派本應屬雜質」，但目前尚可分化利用。所以賴總統的人民分類很簡單，就是台獨派以及非獨派，非獨派是待清理的雜質。

李艷秋表示，第三，賴總統十講從中選會宣布7月26日罷免投票開始起跑，1個月之內講完，第十講剛好在投票日前，應證了柯建銘預告的，最大咖的會壓軸出場。

她說，讓人不解的是，總統口口聲聲不是為罷免宣講，不是針對在野，沒有刻意安排，要有人民團體邀約才會排入行程；罷免完全是人民團體發起，沒有人能主導。「你覺得他睜眼說瞎話，說謊不結巴，其實賴總統是在對自己的選民宣講，他一直在用耍弄的態度對待支持他的選民，他認定支持者無腦可欺。在賴的執政下，頭腦清醒，很辛苦」。

李艷秋表示，清雜質就是清在野、清監督、清反對，而在純粹化的過程裡，原來該保護人民的選監、司法、媒體全都變成鷹犬。「大家應該感謝賴清德，如果不是他發動罷免，我們不會知道民進黨政府已經腐爛至此，不會知道這個少數總統有皇帝夢」，這次大罷免如果成功，以後年年都有罷免，時時都在罷免，直到選出無雜質的首長及國會為止。

大罷免會成功嗎？李艷秋表示，一定會成功，「有一個視黨意為己命的中選會，不成功也會成功」。

雜質 大罷免

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