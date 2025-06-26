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冷眼集／總統妖魔化政敵 藍營首長不該沉默

聯合報／ 本報記者李承穎

賴清德總統「雜質說」持續發酵，甚至滲入校園成為霸凌用語，此言揭開了「團結十講」的偽裝，讓國人發現只是針對異己的「鬥爭十講」。而賴總統身為國家元首，竟帶頭標籤化、分裂社會，壞示範甚至引發學童模仿，實在有失總統格局。

賴總統失言後，綠營原試圖為總統脫罪，聲稱「雜質」並非針對在野黨，然而同樣來自新潮流系的綠委吳思瑤，卻在立法院公然影射羅明才是「雜質」，讓外界清楚看到這並非失言，而是執政核心的共同價值觀。當權者帶頭鬥爭，把異己視為汙染社會的「雜質」，台灣還能談什麼言論自由、多元包容？

面對這場政治霸凌，藍營的回應卻多半軟弱無力。反觀蔣萬安敢於直言批評賴清德進行思想清洗、民主倒退，不僅正面迎擊「雜質說」，再加上蔣萬安之前因民進黨政府報復性刪減補助款，也擔任領頭羊提行政訴願，展現不容妥協的態度。

這場大罷免戰爭本質上就是一場仇恨動員。賴清德身為總統，親自操刀將對手抹紅、將政敵妖魔化，轉化為側翼動能，令人不寒而慄。這種鬥爭式選舉操作，選民若不以選票反制，日後恐成台灣選舉常態，終將徹底撕裂台灣社會。

藍營其他首長如台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜、桃園市長張善政，也都身陷危機之中，此時若再沉默觀望，只會加速被「雜質」化的命運。惟有挺身而出撥亂反正，才能止住這場政治清算風暴，終結「仇恨動員」，還台灣一個真正民主多元的社會。

賴清德

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