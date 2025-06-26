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孩子在校被罵「雜質」家長擔心問：算校園霸凌嗎？

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導

賴清德總統近日提出「雜質說」發酵，彰化縣議員曹嘉豪接獲陳情，孩子在學校被同學說是「雜質」，這樣算校園霸凌嗎？教師團體表示，有無構成霸凌要看上下文，學生嬉鬧玩笑就不構成，但老師千萬不能脫口而出，因為「雜質」二字用在人的身上，確屬負面形容，最好不用。

曹嘉豪說，這兩天有鄉親詢問，就讀某國中的孩子被同學叫「雜質」，孩子反擊對方「你才是雜質」，孩子之間這樣講來講去，是否構成校園霸凌？

家長反映，畢竟「雜質」是總統先說的，若向學校和教師反映，是否太小題大作，甚至被貼上政治標籤？

曹嘉豪表示，日常生活提到雜質，就是代表某東西不好、次級品、需要過濾的，總統言行動見觀瞻，經過傳播有加乘效應，不免被人引用，請總統日後開講一定要慎重，避免帶頭講一些奇奇怪怪的話，引發負面效果。

彰化縣教育局表示，並未接獲相關申訴。彰化教師團體表示，從處理校園霸凌實務來看，學生之間說對方是雜質，要釐清上下文脈絡，通常以互相開玩笑成分居多；以往講一次，不易構成語言霸凌，現在只講一次，未必保證不出事。

教師團體表示，講一次不構成生對生的語言霸凌，若針對同一人講很多次，或在臉書等網路社群、通訊軟體留言指對方是雜質，供多數不特定人瀏覽，即可能構成霸凌。

教師團體特別提醒教師，絕不可以對學生說「你是雜質」，就算是一句玩笑話，都可能構成師對生的語言霸凌，畢竟「雜質」二字用在形容人，不是褒義詞，易給人負面感受；學生間互相開玩笑可能不成問題，但老師對學生這樣講，很容易出狀況。

賴清德

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