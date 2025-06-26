蔣萬安：賴清德思想清洗 難道也是雜質？

民眾黨幹部與志工昨天到總統府前舉牌抗議，要求賴總統道歉。記者林澔一／攝影

賴清德總統在近日國家團結十講中，提及「雜質說」引發政壇譁然。台北市長蔣萬安昨痛批，這種黨同伐異、非我族類，要做思想清洗的作為，完全是開民主倒車，賴總統在其他許多人眼中也是不同意見者，難道也要被稱為雜質嗎？桃園市長張善政則強調，桃園六席立委都是寶，不是雜質。

民眾黨不滿賴總統雜質說，民眾黨主席黃國昌昨率多名黨公職前往總統府，率領群眾高喊「人民不是雜質，只有民主變質」、「賴清德接受陳情出來道歉」等口號，台北市中正一分局警方兩度舉牌警告驅離，總統府隨後則派出專委代表接收陳情書。

國民黨主席朱立倫昨批評，「賴總統每一次脫稿演出，都是他的真心話，他心中就是希望打掉雜質做純化或清洗」。賴總統已經透過各種手段，想打掉他口中所謂的雜質，一個想要消滅反對黨，透過大罷免、司法清算或者是任何一個手段，都是獨裁者行為。

蔣萬安昨也指出，在台灣擁抱多元，包容不同意見，才是民主真正的鋼鐵意志。民主社會中，尤其特別在台灣這片土地，再怎麼樣意見不同、立場不同，「我們絕不會、也不應該稱任何人為雜質，甚至說要打掉雜質。若依賴總統的說法，將不同意見、不同立場的人，都當成雜質，不會被善良的台灣人所接受。

國民黨立委陳玉珍昨酸，只要跟「賴意志」不一樣，就算是民進黨但不同派系、不「信賴」的，也算是雜質。她相信賴總統所稱「不是指在野黨」，雜質跟「其餘人口」一樣，占較高的比率。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤受訪時，則影射國民黨立委羅明才是「立院雜質」，並再度替賴總統滅火說，賴總統只是在比喻，這也是大家都能清楚理解的說法，國民黨不要心裡有鬼、對號入座，呼籲在野黨不要再惡意渲染。