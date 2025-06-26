不滿人民被當「雜質」 民眾黨遞陳情書要求賴總統道歉

賴清德總統近日發表「雜質說」引發社會熱議，民眾黨多名黨公職今天前往總統府遞交請願書，要求其重新審視言行，接受人民陳情並公開道歉。

民眾黨立委黃國昌團隊下午現身總統府外，率領群眾高喊「人民不是雜質，只有民主變質」、「賴清德接受陳情出來道歉」等口號，台北市中正一分局警方兩度舉牌警告驅離，總統府隨後則派出專委代表接收陳情書。

黃國昌板橋區主任林子宇說，每一位努力生活的台灣人，都不該因為政黨立場不同，動輒就被貼上「雜質」標籤。身為總統應當團結社會，而不是一邊喊團結，另一邊卻舉行國際記者會操作「抗中保台」恐懼、製造對立，為了大罷免繼續造勢，目標就是消滅在野黨。

林子宇指出，現在的台灣社會充滿恐懼，人民甚至不敢在街頭開直播，擔心被獵巫、指控為中共同路人，賴總統在「團結十講」的第一講化身「考古學家」，公開排擠、歧視秉持不同史觀的台灣人，如今民怨沸騰卻仍然不認錯、不道歉，「難道我們不是高官，喊破喉嚨就沒人聽見嗎？」

黃國昌中和永和區主任陳怡君批評，賴總統過去承諾包容與團結，如今只要監督政府就被貼上異己標籤，難道不認同民進黨就要被消滅，「我們都是台灣人、生在台灣長在台灣，不像賴總統的孩子在美國」。

黃國昌三重蘆洲區主任周曉芸表示，賴總統的「雜質說」嚴重傷害人民感情與尊嚴，對於百姓的聲音與痛苦卻視而不見。黃國昌汐止金山萬里區主任陳語倢則說，如果賴總統自覺失言、承認錯誤，就應該派員接收陳情書，並且公開向人民道歉。

根據陳情書內容，賴清德總統作為台灣領導人，過去多次強調「民主、自由、人權」的價值，然而卻以「雜質」用作形容在野黨、異議人士或不同聲音，所謂的「團結」應該建立在尊重多元、包容異見、促進共識的基礎上，而非將異己視為威脅或障礙，「台灣需要的不是清算與對立，而是共融與共好；人民是國家的主人，不是要過濾的雜質。」