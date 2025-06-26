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【即時短評】蔣萬安揭開賴清德假面 「鬥爭十講」要思想清洗

聯合報／ 本報記者李承穎
台北市長蔣萬安。本報資料照片
台北市長蔣萬安。本報資料照片

賴清德總統「雜質說」愈演愈烈，台北市長蔣萬安返國立即以「思想清洗」、「開民主倒車」等撕開賴清德「團結十講」，實為「鬥爭十講」的假面，大罷免投票倒數不到一個月，藍營縣市長不能再「溫良恭儉讓」，否則退此一步、即無死所。

賴清德脫口說出的「雜質說」，總統府事後雖稱非針對在野黨，但與賴同屬新潮流系的民進黨立院黨團幹事長吳思瑤，今天還是點名藍委羅明才是「立法院的雜質」，不僅把「總統真心話」再加碼說出來，也戳破府對外解釋的謊言。

更令人憂慮的是，國家元首公開道出側翼式言論，還成了「校園霸凌」新用法，中部就有學生被同學稱是「雜質」，負面效應風暴愈滾愈大，賴清德「教歹囡仔大細」，受害的還是未成年學生。

國民黨主席朱立倫發起「愛國者行動」，要與藍營縣市長採區域聯防，若母雞們連市井小民都受害的「雜質說」，都不願反擊，試問要如何聯防？

尤其民進黨政府為大罷免，拿刪除地方一般性補助款出氣，完全不顧社福、教育，早把地方政府當「雜質」，蔣萬安帶頭縣市長提訴願「自救」，也多次在議會與綠營槓上，就是不願坐以待斃。

蔣萬安雖在巴黎訪問一周，但返國得知總統竟語出獨裁式言論，也直球對決點破賴清德就是要「黨同伐異、思想清洗」，原因就是兼任黨主席的賴清德主導的大罷免，本質上就是要將每個藍委都抹紅，非我族類就打成「中共同路人」，即便綠委沈伯洋父親「賺紅錢」，都可以護航再護航。

大罷免不像選舉有對手，是仇恨值高低之戰，賴清德全台巡迴的「鬥爭十講」，就是要堆砌對藍營的仇恨值，蔣萬安處在鐵藍區，若五席立委有一席被罷免掉，將衝擊2026年連任之路，光是訴求藍委的好效果有限，唯有不斷撕開綠營假面，將仇恨轉移，才能激發藍營支持者的投票動能。

同樣的，台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜和桃園市長張善政等人，都與轄內的藍委綁在一起，得站出來撥亂反正「以攻為守」，不再歲月靜好，勇於負重前行，才能度過這場惡罷之戰。

雜質 賴清德 蔣萬安 民進黨 大罷免 國民黨

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