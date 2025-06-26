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【重磅快評】總統淪思想清潔工，「雜質說」洩賴清德恨意深重

聯合報／ 主筆室
民眾黨幹部與志工到總統府前舉牌抗議，批評賴清德一邊喊著團結、一邊又撕裂國家。要求賴清德道歉並收回「雜質」一說。記者林澔一／攝影
民眾黨幹部與志工到總統府前舉牌抗議，批評賴清德一邊喊著團結、一邊又撕裂國家。要求賴清德道歉並收回「雜質」一說。記者林澔一／攝影

忍了半年，賴清德終於站上大罷免舞台作主角。一句「打掉雜質」，讓人見識隱藏在民主謊言後的真實恨意。31名藍委替他熱場許久，都沒能積累出總統級的超強負能量。他將政治立場不同之人比作「雜質」，還要「一錘又一錘，千錘百鍊」打掉。視如賤物，還又燒又打，去之後快。台灣民主化以來，權力重心幾度移轉，未曾見如此滅族式的深重恨意，令人不寒而慄，也難怪總統府急於滅火。

賴清德的恨意從團結國家十講首篇就可見。他發表就職以來最激昂的「新兩國論」，可惜台灣人已無感，北京也沒上當，並未讓正在台灣南北演習的兩大航母艦隊秀肌肉。然而，賴清德利用美軍赴中東、亞太軍力空虛之際，挑釁解放軍，企圖借東風仇恨動員，不計擦槍走火風險。他內心的陰暗仇恨遠超過常人想像。

民眾對兩岸緊張已麻木，對首講踩台獨紅線無感，反倒是二講「打雜質」激怒多數民意，讓府方趕忙洗地。連綠委沈伯洋都臨時找來罷團開「全英語」記者會，轉移焦點，以免近似希特勒「族群清洗」的「打雜質」延燒，引起國際關注。

府方滅火聲明要外界勿過度解讀，但聲明全然避過「打掉雜質」，還稱「總統府新聞稿」沒提此說。但賴清德無意收回這句話、矯情稱「不是指在野黨」，愛將吳思瑤則直言藍委羅明才就是雜質該剔除。罷團大將曹興誠更坦然，稱「雜質是指思想」、「打掉雜質何錯之有？」毫不諱言，大罷免就是要控制人民思想，鏟除異議。

賴清德對不同政治立場者毫無包容力，因為這些人妨礙他取得絕對權力。若大罷免真為反共護台，他又怎會容忍吳釗燮頂著「被匪滲透」可恥印記續掌國安會？又怎會讓黨內充斥百工百業的賺紅錢家族？可見在他眼裡親中並非罪無可逭，該死的是政敵。

綠委與民團稱，團滅藍委是捍衛民主，還說國家主權面臨中國威脅，不容在野黨不同調。但即使是民進黨最愛攀比的邱吉爾或是羅斯福，他們在二戰抵抗法西斯與納粹時，可不像賴清德口說團結捍衛民主，實際卻仿效極權壓制在野黨。如果大罷免目的是消滅人民政治選擇自由，強迫人民在青鳥民粹暴力下服從，這種民主比之中共政權又有多少差距？

從洗滌人心到打雜質，賴清德打著國安大旗黨同伐異，究其本質與民主追求的多元包容背道而馳。他不相信說服求同存異，只想壓制異議奪權。有人分析，這是因蔡賴初選之爭時創傷未癒，權力恐慌造成長期不安。但事實上，賴清德從政以來，從不曾展現包容力，不懂如何凝聚最大公約數。他自比民主鑄劍師，實則淪為以恨意為洗劑的思想清潔工。

雜質 賴清德 權力 大罷免

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