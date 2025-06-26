【重磅快評】紀念抗戰勝利和台灣光復恐變成「雜質」？

賴清德總統要團結國家、「打掉雜質」，引發爭議，府黨緊急滅火，暫時隱藏「雜質」說法。但各種澄清欲蓋彌彰，反而更徹底暴露其假團結之名、行清洗之實的意圖；這種威權獨霸的心態，才是民主的渣滓。

總統府新聞稿悄悄刪掉「打掉雜質」，並指賴總統不是首度以鑄劍為例，他2019年在美國演講時就曾提過要藉由一次又一次的選舉，像鑄劍一般，「用民主淬鍊國家團結的力量」。但爭議不在鑄劍，而在「打掉雜質」！賴清德說了不認，或者敢做不敢認，偷偷摸摸，這算是「務實的台獨工作」嗎？

可怕的是，媒體報導翻出賴清德發言紀錄，他在2019年副總統電視政見發表會就要求透過一次次選舉，「打掉一中雜質」。這次賴清德在團結第二講提出「透過一次又一次選舉罷免打掉雜質」，用語句型和2019年的訪美演講、電視政見一致；換言之，「打掉雜質」不是失言或即興，而是賴清德長期的信念！

尤其，隨著賴清德從副總統邁向總統，必須被打掉的「雜質」也不斷擴大範圍。如果2019年的賴清德，還只想透過選舉打掉「一中」雜質，2025年他要透過選舉罷免打掉的「雜質」，就不只是「一中」了；全國六成不支持賴清德的民意都是雜質，在野黨的立委必須打掉，才能達到賴清德所要的團結。

民進黨也用力轉移「雜質說」的爭議。民進黨新聞部主任吳崢在中常會報告提醒，中共下半年將圍繞對日抗戰勝利80周年、聯合國成立80周年、台灣光復80周年這「3個80年」主題，進行國際法律戰、歷史論述戰。賴清德則回應指出，這就是他進行團結十講的用意，不是要針對在野黨。

二戰結束80周年，從戰勝國到戰敗國都有各種不同的紀念活動，其中包含著國際話語權的爭奪與現實國力的展示。中共也不例外，9月3日以紀念「中國人民抗日戰爭既世界反法西斯戰爭勝利80周年」為名的大閱兵，並邀國軍老兵參加，最受矚目。

但「3個80年」卻是中共涉台媒體智庫的提法。習近平訪俄前投書俄媒，提到今年是抗日戰爭、蘇聯衛國戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，而台灣光復則是以二戰勝利成果和戰後國際秩序重要組成部分來論述。中共九三大閱兵也主要是紀念抗戰和二戰，至於台灣光復則到10月25日左右才紀念。

中共的確偷換概念，不願正視中華民國的存在與貢獻。但綠營也很多人認為，80年前台灣人是日本人，是戰敗國，何來勝利紀念；民進黨根本不屑爭取中華民國抗日地位與二戰貢獻的話語權。現在賴政府忽然想起抗戰是中華民國領導的，中華民國是聯合國創始會員國，但被台獨史觀和新兩國論剪裁得支離破碎的中華民國，如何爭取國際法律戰和歷史論述戰？

再看大陸以中共中央、全國人大、國務院、全國政協、中央軍委的最高規格舉辦紀念活動，台灣卻只由國防部進行一些「反侵略，護家園」的活動，重點還是抗中。最好笑的是，賴清德居然還去蹭歐戰勝利80周年的熱。但賴政府除警告退將參加中共大閱兵將停俸罰款，還有什麼團結人心、提振士氣的活動？

吳崢拿「3個80年」作報告，賴清德則藉此為「團結國家、打掉雜質」洗白。小心，還想紀念抗戰的和台灣光復的人，恐怕會變成「雜質」。